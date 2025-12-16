Biographie

Adnan Aziz, né le 1 janvier 2002, est un joueur de football béninois évoluant au poste d’attaquant. Il mesure 1,86 m.

Informations personnelles

Nationalité : Béninoise

Poste : Attaquant

Taille : 1,86 m

Clubs

Soleil FC (Bénin) – 2014

Tchemabi FC (Bénin) – 2014

Pro Cittiglio (Italie) – 2018

Angers MFC (France) – 2018–2020

Saumur Olympique B (France) – 2021–2022

ASD Juvenilia Roseto (Italie) – 2022–2026

Parcours

Adnan Aziz est un jeune attaquant béninois prometteur ayant débuté sa formation au Bénin avant de poursuivre son développement en Europe.

Après ses débuts à Soleil FC et Tchemabi FC, il rejoint l’Italie en 2018 avec Pro Cittiglio, puis la France où il s’illustre avec Angers MFC, inscrivant 43 buts en 40 matchs.

Il poursuit sa progression avec Saumur Olympique B lors de la saison 2021–2022, où il marque 9 buts en 15 matchs, avant de retourner en Italie. Depuis 2022, il évolue sous les couleurs de ASD Juvenilia Roseto, club avec lequel il est engagé jusqu’en 2026.

Rapide, doté d’un bon sens du but, Adnan Aziz est également pré-sélectionné avec l’équipe nationale du Bénin U23 et reste ouvert à un nouveau projet sportif en France afin de continuer sa progression.

