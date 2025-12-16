mardi, 16 décembre 2025 -

638 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Biographie




Adnan Aziz, né le 1 janvier 2002, est un joueur de football béninois évoluant au poste d’attaquant. Il mesure 1,86 m.

Informations personnelles

Nationalité : Béninoise

Poste : Attaquant

Taille : 1,86 m

Clubs

Soleil FC (Bénin) – 2014

Tchemabi FC (Bénin) – 2014

Pro Cittiglio (Italie) – 2018

Angers MFC (France) – 2018–2020

Saumur Olympique B (France) – 2021–2022

ASD Juvenilia Roseto (Italie) – 2022–2026

Parcours

Adnan Aziz est un jeune attaquant béninois prometteur ayant débuté sa formation au Bénin avant de poursuivre son développement en Europe.
Après ses débuts à Soleil FC et Tchemabi FC, il rejoint l’Italie en 2018 avec Pro Cittiglio, puis la France où il s’illustre avec Angers MFC, inscrivant 43 buts en 40 matchs.

Il poursuit sa progression avec Saumur Olympique B lors de la saison 2021–2022, où il marque 9 buts en 15 matchs, avant de retourner en Italie. Depuis 2022, il évolue sous les couleurs de ASD Juvenilia Roseto, club avec lequel il est engagé jusqu’en 2026.

Rapide, doté d’un bon sens du but, Adnan Aziz est également pré-sélectionné avec l’équipe nationale du Bénin U23 et reste ouvert à un nouveau projet sportif en France afin de continuer sa progression.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


16 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Lire la suite

Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère (…)
Lire la suite

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Lire la suite

Le premier choc Conte-Spalletti et autres affiches : pariez sur les (…)


5 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous présente (…)
Lire la suite

Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, (…)
Lire la suite

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
Lire la suite

Liste des arbitres sélectionnés par la CAF


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Confédération Africaine de Football (CAF) a sélectionné 28 arbitres (…)
Lire la suite

Royal Air Maroc réduit les prix pour la CAN 2025


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)
Lire la suite

30,65 milliards FCFA pour le rayonnement du sport béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des sports, Benoît Dato a défendu devant la Commission (…)
Lire la suite

Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi bloqué à Dakar


21 novembre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre (…)
Lire la suite

Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
Lire la suite

Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Lire la suite

Droits de Diffusion du Football et Évolution des Revenus


13 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football génère des revenus considérables grâce à la diffusion (…)
Lire la suite

La Fondation ARISE et la SIPI-Bénin renforcent l’Association Les Tigres (…)


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Fondation ARISE et la Société d’investissement et de promotion de (…)
Lire la suite

Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Le Bénin face au Burkina Faso le 18 prochain


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des journées FIFA de mi-novembre, Les Guépards du Bénin (…)
Lire la suite

Calendrier complet de la CAN Maroc 2025


26 octobre 2025 par Marc Mensah
Le calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a été (…)
Lire la suite

Télécharger 1xBet original au Bénin facilement sur Android et iOS en 2025


26 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si tu aimes suivre les matchs et miser un peu pour pimenter tes (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires