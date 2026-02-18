Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels

Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e législature conservent encore leurs fonctions ministérielles.

A l’issue des élections législatives, Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé de la Coordination de l’action gouvernementale, Assouman Alimatou Shadiya, ministre de l’Industrie et du Commerce, Yayi Eléonore, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ont été installés comme députés.

Conformément aux principes de séparation des pouvoirs, les fonctions de ministre et de député sont incompatibles. La législation béninoise accorde un délai strict de trente (30) jours aux intéressés pour se conformer aux règles d’incompatibilité et opérer un choix entre les deux fonctions.

A la date de ce mercredi 18 février, deux ministres ont officiellement décidé de siéger au Parlement. La ministre de l’Enseignement supérieur, Yayi Eléonore, et le ministre du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, ont informé le Chef de l’État de leur volonté de rejoindre l’Assemblée nationale « en se conformant ainsi aux prescriptions légales ». Le ministre de la Santé assurera l’intérim du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le ministre de l’Industrie et du Commerce, sera chargé du portefeuille du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Abdoulaye Bio Tchané et Assouma Alimatou Shadya demeurent donc membres du gouvernement.

