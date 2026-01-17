Bio Tchané au domicile de l’ex président Soglo

Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané était au domicile de l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, ce vendredi 16 décembre 2026.

Bio Tchané en visite de courtoisie chez Nicéphore Soglo. Le secrétaire exécutif national du parti Bloc républicain (BR), au terme des élections générales du 11 janvier 2026, une première au Bénin depuis le renouveau démocratique, est allé faire ses civilités à l’ex chef d’Etat.

Aucune déclaration officielle n’a été faite après les échanges entre les deux personnalités. Mais la démarche du ministre d’Etat selon des sources concordantes, a été très saluée par l’ancien président de la République.

Bio Tchané selon Nicéphore Soglo, est une référence nationale, un homme de rigueur, de droiture et de compétence, dont le peuple béninois peut être fier. Très admiratif du travail déjà accompli, il lui a réaffirmé sa confiance pour les actions futures visant à impulser le développement du Bénin.

Les deux personnalités ont abordé au cours de leur entretien, divers sujets relatifs entre autre, à l’économie et au développement, à l’intégration régionale, etc.

