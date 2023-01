Bio Tchané accueilli dans la liesse populaire

Le Secrétaire exécutif national du Bloc Républicain (BR) s’est rendu dans les 13e et 14e circonscriptions électorales (CE) à quelques heures de la fin de la campagne électorale pour l’élection législative du dimanche 08 janvier 2023. C’est dans la ferveur et la liesse populaire que les populations sont sorties accueillir Abdoulaye Bio Tchané.

Après un long périple dans plusieurs régions du Nord-Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire exécutif national du BR s’est rendu dans les communes des 13e et 14e circonscriptions électorales. Aux populations venues massivement à sa rencontre, le Secrétaire exécutif national du BR a indiqué la méthode pour une victoire du parti du cheval blanc cabré au soir du 08 janvier prochain.

La campagne de proximité, c’est ce à quoi les populations ont été conviées.

Au cours des échanges, les populations ont exprimé des besoins liés à l’approvisionnement en eau potable, électricité, et extension de réseau internet dans certaines localités.

Les producteurs de soja ont évoqué à la situation de pénurie d’engrais dans certaines localités, la construction de modules de classes supplémentaires.

A toutes ces doléances, Bio Tchané s’est voulu rassurant. Le Bloc Républicain qu’il dirige est un parti qui soutient les actions du gouvernement qui, souligne-t-il, a fait ses preuves en matière de développement. « Un travail titanesque se fait déjà et vous bénéficierez de tout ceci. Des projets pour améliorer vos conditions de vie et de travail existent déjà et ça se fera de façon méthodique. Mais le gouvernement Talon que nous soutenons peut mieux faire si vous donnez le pouvoir et la force au Bloc Républicain de mieux agir en votant massivement pour le BR le 8 janvier prochain », a rassuré le Secrétaire exécutif du Bloc Républicain.

La 13e circonscription électorale prend en compte la commune de Djougou avec 04 sièges de députés à l’Assemblée nationale.

La 14e quant à elle regroupe les communes de Bassila, Ouaké et Copargo où M. Bio Tchané est candidat tête de liste.

Après ces deux circonscriptions électorales, le ministre d’Etat va se rendre avant la fin de la campagne, dans plusieurs autres localités.

F. A. A.

5 janvier 2023 par