Binance va organiser son premier cours de formation sur les crypto-monnaies pour les Africains francophones

Partout dans le monde, l’intérêt pour le bitcoin et les autres crypto-monnaies continue de croître et les Africains cherchent de plus en plus à se renseigner sur les crypto-monnaies et les rouages de l’industrie blockchain dans son ensemble. Pour aider à l’éducation sur les crypto-monnaies, Binance, le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructure de crypto-monnaies au monde, organise une masterclass GRATUITE sur les crypto-monnaies pour les amateurs de crypto-monnaies à travers l’Afrique francophone.

Inscrivez-vous ICI pour participer Le Vendredi 16 juillet 2021 à 19 heures (heure de Paris)

Depuis son lancement en 2020, Binance Masterclass est devenu la principale formation en crypto pour les débutants et les passionnés de crypto. Cette édition vise à fournir une introduction aux crypto-monnaies, à apprendre comment la crypto change la vie des gens de tous les jours et à fournir un soutien sur la façon d’utiliser la plateforme Binance.

En tant que première masterclass dédiée aux Africains francophones, Binance sera rejoint par des intervenants de haut niveau pour une session très interactive.

Parmi les intervenants figurent :

Cédric Moudze Tatsum, Manager des Opérations de l’Association Blockchain du Cameroun

Babacar Lô, Fondateur du Dakar Blockchain Lab

Sur Zoom et YouTube

Date et heure : 16 juillet 2021 17h (heure de Dakar | Abidjan )

18h (heure de Douala | Cotonou)

19h (heure de Paris)

Dans cette masterclass, les participants pourront :

● Apprendre les bases des crypto-monnaies et de la blockchain

● Découvrir les moyens les plus simples d’acheter et de vendre des crypto-monnaies

● Apprendre les différents cas d’utilisation des crypto-monnaies

● Seront équipés de connaissances sur la création de revenus passifs/actifs.

À propos de Binance

Binance est le premier fournisseur d’infrastructures de blockchain et de crypto-monnaies au monde, avec une suite de produits financiers qui comprend la plus grande bourse d’actifs numériques en volume. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes dans le monde, la plateforme Binance a pour objectif d’accroître la liberté de l’argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres crypto, notamment : trading et finance, éducation, données et recherche, bien social, investissement et incubation, solutions de décentralisation et d’infrastructure, et plus encore.

A propos des intervenants

1. Cédric Moudze Tatsum, Manager des Opérations de l’Association Blockchain du

Cameroun

Actuellement chargé des partenariats stratégiques, de la communication et des opérations marketing pour la Government Blockchain Association-Africa, Cédric Moudze Tatsum est un entrepreneur tech qui a développé plusieurs communautés autour de la technologie Blockchain. Il est également le directeur des opérations de la Blockchain Association of Cameroon et vient d’être nommé par la Government Blockchain Association à la tête du chapitre de Douala de la GBA.

Cédric est certifié GBA Blockchain Foundations sur les fondamentaux, la compréhension et les mécanismes de fonctionnement de la technologie Blockchain et détient en parallèle plusieurs certifications techniques IBM Blockchain et Docker.

2. Babacar Lô, Fondateur du Dakar Blockchain Lab

Babacar est le fondateur de Dakar Blockchain Lab, l’une des premières initiatives du Sénégal visant à promouvoir la blockchain auprès des masses. Le laboratoire offre un environnement flexible pour la recherche, le prototypage et le test d’innovations technologiques

