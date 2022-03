Binance organise son 1er Meetup pour les débutants en Crypto

Alors que l’adoption généralisée de la crypto-monnaie continue de croître, le besoin d’éducation à la cryptographie ne peut être surestimé. Pour aider à l’éducation et combler le fossé des connaissances, Binance, organise son premier événement hors ligne pour les passionnés de crypto en Côte d’Ivoire le 5 mars 2022, alors qu’il poursuit sa mission de permettre un meilleur accès aux services financiers pour les Africains francophones.

Les participants seront rejoints par des conférenciers de haut niveau pour une session très interactive. Ils apprendront les fondamentaux de la blockchain, comment générer des revenus passifs sur Binance, comment créer un compte Binance, les fondamentaux du trading, comment éviter les arnaques et bien plus encore. Il y aura également une réception de réseautage et des cadeaux (jusqu’à 200 000 FCFA). L’événement aura lieu à l’hôtel Belle Côte, Abidjan le samedi 5 mars 2022 de 13h00 à 18h00 (GMT). Les passionnés de crypto peuvent s’inscrire à l’évènement via le lien bit.ly/cryptoabidjan.

Les conférenciers comprennent Marcel Ziaga, Educateur Financier Certifié (CFEI) ; Lassina Fofana, Expert en blockchain, expert en sécurité informatique, développeur d’applications, fondateur et PDG Biwari ; Carine Dikambi, Directrice Afrique francophone chez Binance.

Grâce à la série la Masterclass Binance, Binance continue de fournir une éducation crypto aux nouveaux arrivants à travers l’Afrique - en fournissant une introduction aux crypto-monnaies, en montrant comment la crypto change la vie des gens ordinaires et en fournissant des leçons sur la façon de protéger la crypto et d’éviter les escroqueries. À ce jour, Binance a formé plus de 500 000 Africains à la crypto et à la blockchain.

« L’adoption de la crypto-monnaie en Afrique connaît une croissance exponentielle et offre de nombreuses opportunités uniques. En fait, nous pensons que la blockchain peut réaliser son potentiel en tant que technologie de pointe sur le continent. Alors que les crypto-monnaies contribuent à approfondir l’accès financier pour des millions de personnes laissées pour compte par les services financiers traditionnels, le potentiel de l’Afrique francophone à jouer un rôle central dans le développement de l’Afrique est infini et nous nous engageons à faire en sorte que davantage de personnes aient accès aux bonnes informations », a déclaré Carine Dikambi, responsable de l’Afrique francophone chez Binance.

Le 19 mars, Binance Afrique lancera également la « Binance Crypto Academy », un programme récurrent de formation en personne de quatre (04) semaines destiné à enseigner aux débutants les bases de la technologie blockchain et du trading. Le programme se déroulera dans cinq (05) centres de formation répartis dans 3 pays, dont Cryptoly (Douala, Cameroun), Inoni Tech (Yaoundé, Cameroun), Cabinet VGN (Togo), Easy Crypto (Togo) et Bit Trading Edu (Côte d’Ivoire).

À propos de Binance

Binance est le premier fournisseur mondial d’écosystème blockchain et d’infrastructure de crypto-monnaie avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d’actifs numériques en volume. Approuvée par des millions de personnes dans le monde entier, la plate-forme Binance est dédiée à l’augmentation de la liberté de l’argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres cryptographiques, notamment : le trading et la finance, l’éducation, les données et la recherche, le bien social, l’investissement et l’incubation, la décentralisation et les solutions d’infrastructure, etc.

Source : Binance

4 mars 2022 par ,