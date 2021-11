La vision de Binance pour l’Afrique francophone et l’écosystème de la blockchain ont été exposés aux journalistes, jeudi 11 novembre 2021, lors d’une conférence de presse en ligne.

Accroître la liberté de l’argent dans le monde afin d’améliorer considérablement les vies dans le monde entier ; telle est la vision de Binance ; premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructure de crypto-monnaies au monde.

Selon le directeur de Binance Afrique, Emmanuel Babalola, Binance Afrique aide à l’éducation sur les crypto-monnaies. Le but est d’informer les Africains sur les nombreux avantages de la crypto-monnaie (envoie en temps réel d’argent, réduction des frais de transactions, protection accrue contre le vol d’identité etc).

Formés, les Africains pourront saisir les opportunités d’investissement et en tirer profit.

Carine Dikambi responsable Afrique Francophone Binance a expliqué ce que c’est que la crypto-monnaie et la blockchain.

La cryptomonnaie est née suite à la crise financière de 2008. C’est une monnaie entièrement dématérialisée. Protégée par la cryptographie, elle ne peut être dupliquée ou détruite. Le bitcoin, informe-t-elle, est la toute première crypto-monnaie créée en janvier 2009 par un informaticien pseudonyme ‘’Satoshi Nakamoto’’. « Lorsqu’une transaction de bitcoin est effectuée, elle est enregistrée sur la blockchain (un registre public distribué) et diffusée directement sur le réseau Peer-to-Peer. L’envoi de bitcoin est similaire à l’envoi d’un email », a détaillé Carine Dikambi. Chaque utilisateur de Bitcoin possède sa propre adresse unique. Avec cette adresse, l’utilisateur peut envoyer et recevoir des bitcoins à n’importe qui, n’importe où et presque instantanément.

S’agissant de la Blockchain, elle est une nouvelle façon de stocker, valider et structurer les données. « C’est une base de données distribuée en type spécial de registre qui ne peut être falsifié ni modifié. Une chaîne de blocs liés. Chaque bloc contient le hachage cryptographique du bloc précédent, heure et date de la transaction et les données de la transaction », a précisé la responsable Afrique Francophone Binance. Tout le monde poursuit-elle, garde la trace des soldes et des transactions.

Dans sa mission de fournir des services d’infrastructure de base pour l’organisation de l’industrie mondiale des crypto-monnaies, Binance offre un apprentissage gratuit sur la blockchain, la crypto, l’investissement et plus encore.

Akpédjé Ayosso

A propos de Binance

Binance est le premier fournisseur mondial d’infrastructures de blockchain et de crypto-monnaies, avec une gamme de produits financiers qui comprend le plus grand marché d’échange d’actifs numériques en volume.

Bénéficiant de la confiance de millions de personnes dans le monde, la plateforme Binance a pour objectif d’accroître la liberté de l’argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres de crypto-monnaies notamment : trading et finance, éducation, données et recherche, bien social, investissement et incubation, solutions de décentralisation et d’infrastructure, et plus encore.

