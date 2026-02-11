mercredi, 11 février 2026 -

Toponymie et mémoire nationale

De nouveaux noms pour les rues et espaces publics au Bénin




Le chef de l’Etat Patrice Talon à travers un décret, a procédé à la mise en place d’une Commission nationale de la toponymie et de la mémoire nationale. Ladite commission est chargée de proposer de nouvelles appellations pour les rues et espaces publics en s’appuyant sur l’histoire du pays.

Au Bénin, une commission nationale de la toponymie et de la mémoire nationale est mise en place. Ladite commission est présidée par le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Sa mission consiste à rebaptiser les voies et lieux publics.
Les nouvelles dénominations devront mettre en valeur des héros nationaux, des événements historiques et des personnalités ayant marqué l’histoire du Bénin.

L’initiative vise à favoriser la réappropriation de l’histoire nationale par les populations, à donner une signification historique aux espaces du quotidien et à renforcer la mémoire collective, ainsi que la fierté et la cohésion nationale. Elle s’inscrit également dans la continuité des actions mémorielles engagées par les autorités, notamment le retour des trésors royaux et l’édification de monuments à Cotonou, la capitale économique du Bénin. La commission est composée de dix membres, nommés par décret présidentiel pour un mandat de trois ans à compter de leur installation.
Elle est structurée comme suit :
 Président : Pascal Irénée Koupaki, représentant de la Présidence de la République ;

 Premier rapporteur : Florent Couao-Zotti, représentant du ministère du tourisme, de la culture et des arts ;

 Deuxième rapporteur : Ghislain Hounnou, représentant du ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable ;

 Pascal Dohou, représentant du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ;

 Jérôme Alladayè, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

 Albert Tingbé-Azalou, sociologue anthropologue ;

 Arthur Agossou Vido, historien.

Outre ces membres, quatre personnalités ont été désignées en qualité de personnes ressources pour accompagner les travaux de la commission. Il s’agit de
 Albert Bienvenue Akoha, professeur titulaire d’université ;
 Jacques Adandé, diplomate ;
 Candide Ahouansou, diplomate ;
 Médard D. Bada, professeur d’université.

F. A. A.

11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




