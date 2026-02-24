Bertin Koovi quitte le BR après sa suspension

L’activiste politique, Bertin Koovi n’est plus membre du parti Bloc républicain (BR). Suspendu pour mesures disciplinaires prises à son encontre, il a notifié sa démission au Secrétariat exécutif et Bureau politique national de la formation politique à travers une correspondance ce dimanche 22 février 2026.

Bertin Koovi n’est plus militant du parti Bloc républicain. Il a rendu sa démission ce dimanche 22 février 2026, suite à sa suspension. A travers la correspondance adressée aux instances du parti, il dit avoir pris acte des restrictions qui lui sont désormais imposées, notamment « la suspension de toute activité au sein du Bloc Républicain ». Toutefois, a-t-il ajouté, son engagement politique actuel, en particulier son soutien « public et assumé » au ministre Romuald Wadagni, l’amènera « inévitablement » à participer à des activités politiques auxquelles le Bloc Républicain prendra lui-même part étant donné qu’il soutient également sa candidature.

« Dans ces conditions, et afin d’éviter toute confusion politique ou interprétation équivoque de ma position, j’ai l’honneur de notifier par la présente, ma démission du Bloc Républicain, avec effet à compter de la date de signature du présent courrier. Cette décision vise à me libérer de toute tutelle partisane devenue incompatible avec mes engagements politiques actuels », a clarifié le militant démissionnaire.

M. Koovi précise que cette démission : n’entame en rien sa proximité humaine avec les individualités du Bloc Républicain ; ne remet nullement en cause son soutien indéfectible au Président Patrice Talon ; ne ferme aucune possibilité de collaboration future lorsque l’intérêt supérieur du Bénin l’exigera.

En sa qualité de Coordinateur national de la Dynamique Wadagni 2026–2040, et de Président du Défensorat du peuple béninois, Bertin Koovi assure demeurer engagé pour une vie politique plus responsable, plus cohérente et plus respectueuse des militants.

F. A. A.

