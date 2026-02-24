mardi, 24 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Culture

Bertin Koovi quitte le BR après sa suspension




L’activiste politique, Bertin Koovi n’est plus membre du parti Bloc républicain (BR). Suspendu pour mesures disciplinaires prises à son encontre, il a notifié sa démission au Secrétariat exécutif et Bureau politique national de la formation politique à travers une correspondance ce dimanche 22 février 2026.

Bertin Koovi n’est plus militant du parti Bloc républicain. Il a rendu sa démission ce dimanche 22 février 2026, suite à sa suspension. A travers la correspondance adressée aux instances du parti, il dit avoir pris acte des restrictions qui lui sont désormais imposées, notamment « la suspension de toute activité au sein du Bloc Républicain ». Toutefois, a-t-il ajouté, son engagement politique actuel, en particulier son soutien « public et assumé » au ministre Romuald Wadagni, l’amènera « inévitablement » à participer à des activités politiques auxquelles le Bloc Républicain prendra lui-même part étant donné qu’il soutient également sa candidature.
« Dans ces conditions, et afin d’éviter toute confusion politique ou interprétation équivoque de ma position, j’ai l’honneur de notifier par la présente, ma démission du Bloc Républicain, avec effet à compter de la date de signature du présent courrier. Cette décision vise à me libérer de toute tutelle partisane devenue incompatible avec mes engagements politiques actuels », a clarifié le militant démissionnaire.
M. Koovi précise que cette démission : n’entame en rien sa proximité humaine avec les individualités du Bloc Républicain ; ne remet nullement en cause son soutien indéfectible au Président Patrice Talon ; ne ferme aucune possibilité de collaboration future lorsque l’intérêt supérieur du Bénin l’exigera.
En sa qualité de Coordinateur national de la Dynamique Wadagni 2026–2040, et de Président du Défensorat du peuple béninois, Bertin Koovi assure demeurer engagé pour une vie politique plus responsable, plus cohérente et plus respectueuse des militants.

F. A. A.

24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




