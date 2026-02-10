Bertin Bada arbore ses attributs de Général 5 Etoiles

Promu au grade de Général 5 Etoiles lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 24 décembre 2025, le Général Bertin Bada a reçu ses attributs ce lundi 9 février 2026, lors d’une cérémonie présidée par le ministre délégué en charge de la défense, Alain NOUATIN.

Pour la première fois dans l’histoire, l’Armée béninoise compte en son sein un Général 5 Etoiles, le plus haut grade de la hiérarchie militaire. Cette distinction historique a été officiellement portée par le Général Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République ce lundi 9 février 2026, en présence d’un parterre de personnalités dont des membres du gouvernement, d’Officiers supérieurs, de Sous-officiers, et d’hommes du rang.

Le grade de Général 5 Etoiles décerné au récipiendaire selon le ministre de la défense, relève de la volonté du chef de l’Etat, chef suprême des Armées, à bâtir des forces armées solides, disciplinées, loyales et stratégiquement aguerries. Cette élévation successive aux grades de Général de Brigade aérienne, Général de Division aérienne, Général de Corps Aérien et enfin, Général d’Armée aérienne, n’est nullement une faveur, mais l’aboutissement logique d’un cheminement fondé sur le travail, la constance et le sens du devoir. « En vous conférant le grade de Général d’Armée Aérienne, la République ne célèbre pas seulement votre passé ; elle vous confie son présent et son avenir. À ce niveau, l’honneur devient charge et le grade, mission », a déclaré le ministre de la défense.

Bertin Bada est un Pilote militaire de formation. Il a intégré l’Armée béninoise en 1983 après un test psychotechnique de l’armée de l’air. Durant son parcours riche et exemplaire, il a occupé de très hautes fonctions, notamment, Commandant de base, Chef de division, Chef d’État-Major de l’armée de l’air, instructeur pilote, Commandant de bord, etc.

F. A. A.

