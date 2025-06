Bertin Bada arbore ses 4 étoiles

Le directeur du cabinet militaire du président de la République, Bertin Bada a porté ce mardi 03 juin 2025, les attributs de son nouveau grade de Général de corps aérien. C’était à l’occasion d’une cérémonie à la caserne militaire de Dessa, dans la commune d’Allada.

Bertin Bada affiche à son épaulette depuis ce mardi 03 juin 2025, la constellation à 4 étoiles, une première dans l’histoire du Bénin depuis la création des Forces armées béninoises (FAB) en 1952. La cérémonie de port de galons qui a eu pour cadre la caserne militaire de Dessa à Allada, a été présidée par le ministre de la défense, Fortunet Alain Nouwatin, assisté de son collège en charge de la justice et de la législation, Yvon Détchénou.

Au poste de directeur du cabinet militaire du président Patrice Talon depuis 2016, Bertin Bada est le premier officier supérieur de l’Armée béninoise a avoir atteint ce grade dans la hiérarchie militaire suite à sa promotion en Conseil des ministres.

Pour le ministre de la défense, il s’agit d’une distinction qui évoque l’autorité, l’engagement et la responsabilité envers la défense nationale. « Le galon du Général du corps aérien est la plus haute distinction jamais accordée à un personnel des Forces armées béninoises. La symbolique est forte et marque une évolution majeure pour l’institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l’État », a-t-il déclaré. Cette distinction poursuit le ministre, est la preuve par ailleurs de la reconnaissance des nombreux efforts stratégiques fournis par le récipiendaire, et le signe que l’Armée béninoise s’agrandit.

Humble et reconnaissant, le Général Bertin Bada indique que sa distinction est un hommage à l’institution militaire. Il s’agit également d’une marque de confiance du chef de l’Etat et son engagement pour la modernisation des FAB.

Autorités politiques, officiers de l’armée, famille et proches du récipiendaire ont pris part à la cérémonie.

