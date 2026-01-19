mercredi, 21 janvier 2026 -

746 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Berthe Kougblénou Bada, à jamais martyre de la république




Je n’ai pas assisté à de simples funérailles jeudi dernier.
Il y a quelques jours seulement , et pourtant le temps semble encore suspendu. Au stade MCA d’Akassato, le silence avait une densité rare. La douleur d’une famille s’est mêlée à celle d’un peuple entier. Ce jour, le deuil privé a rencontré le deuil national, et je l’ai ressenti jusque dans mes entrailles.

Le Jeudi 15 Janvier 2026, le Bénin enterrait Dame Berthe Kougblénou, épouse du général Bertin Bada. Une femme brutalement arrachée à la vie dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025, lors de l’attaque de leur domicile, au cœur d’une tentative de déstabilisation de l’ordre constitutionnel. Une violence politique aveugle. Une violence qui a frappé une innocente, non pour ce qu’elle avait fait, mais pour ce qu’elle représentait : épouse d’un serviteur loyal de la République.

En observant l’assistance, j’ai compris que ce moment dépassait largement une tragédie familiale. Le président Patrice Talon était là. Présent, grave, silencieux. À ses côtés, son épouse et son fils. Les anciens présidents, les membres du gouvernement, les responsables des institutions, les hauts gradés des forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, les autorités religieuses… Tous réunis, non par simple protocole, mais parce que l’histoire les avait convoqués.

Et en regardant le chef de l’État, une pensée s’est imposée à moi : il ne saura sans doute jamais dire pleinement ses condoléances. Aucun mot ne sera jamais assez fort pour exprimer ce qu’il doit, d’une certaine manière, à cette regrettée dame. Car derrière la stabilité d’un pays, la continuité d’un pouvoir, et qui sait… peut-être même la préservation d’une vie, il y a parfois des sacrifices silencieux, invisibles, mais déterminants. Berthe Kougblénou Bada en est tragiquement devenue l’un des symboles.

Puis est venu l’instant le plus bouleversant.

Le général Bertin Bada est apparu, sans uniforme, en simple tenue civile. Ce détail m’a profondément marqué. À cet instant, il n’était ni le militaire, ni le stratège. Il était un mari meurtri, debout par la force de la foi et de l’amour.

Quand il a pris la parole, le stade s’est figé.

« Elle était mon centre d’équilibre », a-t-il confié, la voix brisée. Il a évoqué leur rencontre en 1982, leur union en 1989, une vie construite dans la discrétion, la fidélité et le soutien silencieux. Puis ces mots, terribles et définitifs :
« Aujourd’hui, elle m’a été arrachée brutalement. »

À cet instant, j’ai ressenti toute l’injustice de cette disparition. Berthe Kougblénou est tombée parce qu’elle incarnait, dans l’ombre, l’équilibre d’un homme et, par ricochet, celui d’un État. Femme simple, profondément croyante, engagée dans l’Église du christianisme céleste, elle est devenue malgré elle une figure de la mémoire nationale.

Et c’est là que l’histoire m’a rattrapé.

Le 16 janvier 1977, le Bénin faisait face au débarquement des mercenaires. Ce jour-là, des hommes et des femmes sont tombés pour ce pays. Fauchés par l’agression, mais debout dans l’histoire. Depuis lors, cette date est gravée dans notre mémoire collective comme celle du sacrifice et de la résistance nationale.

En regardant le cercueil de Berthe Kougblénou, j’ai compris que l’histoire se répétait autrement. Comme les martyrs du 16 janvier 1977, elle est une martyre. Fauchée, certes, par l’agresseur. Mais tombée pour le Bénin. Tombée pour que survive la paix, pour que tienne la République, pour que demeure l’ordre constitutionnel.

On a parlé d’« offrande douloureuse pour la paix ». Cette expression a pris tout son sens à cet instant. Car une nation se construit aussi sur ces vies offertes malgré elles, sur ces sacrifices qui n’avaient rien demandé, mais qui deviennent le socle de notre stabilité.

Et dans un sursaut de courage qui force le respect, le général Bada a déclaré :
« Je me sens encore plus solide, pas brisé. Je me sens assez fort pour continuer… et à mieux faire mon travail. »
Ces mots résonnent encore en moi comme un serment silencieux fait à la République.

Lorsque le cortège s’est dirigé vers le cimetière d’Adjagbo, à Abomey-Calavi, j’ai compris que nous n’accompagnions pas seulement une femme vers sa dernière demeure. Nous accompagnions une martyre.

Aujourd’hui , le Bénin pleure .
Mais aujourd’hui aussi, le Bénin se souvient. Comme en 1977.
Et, il réaffirme dans le recueillement et la gravité, son attachement indéfectible à la paix, à la justice et à sa souveraineté.
Berthe Kougblénou repose désormais en terre.
Mais son nom rejoint désormais ceux qui sont tombés pour ce pays.
Pour le Bénin.

Jérôme Bibilary

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




L’Afrique face à une nouvelle ligne rouge géopolitique


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala (…)
Lire la suite

Quand la dépendance économique redessine les marges de souveraineté


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme une alternative aux partenariats occidentaux, la (…)
Lire la suite

Comment Pékin est passée de partenaire solidaire à puissance sécuritaire.


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. Longtemps présentée comme un partenaire alternatif, porteur d’un (…)
Lire la suite

Le talent de Talon


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cet homme a du talent. Personne ne l’avait vu venir dans la fonction (…)
Lire la suite

Affaire Kemi Seba : du militantisme panafricaniste aux zones d’ombre (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises, (…)
Lire la suite

Sénat du Bénin : Héritage des pionniers, expertise des présidents


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture (…)
Lire la suite

Quand la régulation des jeux devient une affaire privée


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le secteur très lucratif des jeux et paris au Sénégal, la (…)
Lire la suite

Wilfrid L. do Rego analyse le bilan et donne ses points de vue sur les (…)


8 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 de 𝟮𝟬𝟭𝟲 à 2𝟬𝟮𝟯 (…)
Lire la suite

UBA renforce sa stratégie de croissance panafricaine, réaffirme son (…)


1er octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
UBA Plc, la banque africaine d’envergure mondiale, a réaffirmé son (…)
Lire la suite

« Préserver les acquis et poursuivre sur la lancée de développement et (…)


15 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Préserver les acquis et poursuivre sur la lancée de développement et (…)
Lire la suite

Non, Madame la Vice-présidente n’a pas dit ça…


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Un Président, ne devrait pas dire ça… ». La formule est désormais (…)
Lire la suite

Boni Yayi, prestidigitateur ou fossoyeur ?


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À force de distribuer des promesses contradictoires, Boni Yayi ne (…)
Lire la suite

Non, suspendre les élections ne sauvera pas la démocratie africaine


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si vous avez envie de lire une nième incongruité d’un intellectuel et (…)
Lire la suite

Arrestations au Sahel : le signal des libertés en recul


13 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er août dernier, l’ex premier ministre malien, Moussa Mara a été (…)
Lire la suite

« On vous en doit une, Monsieur le Président »


27 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er Août 2025, notre pays, le Bénin célébrera le 65e anniversaire de (…)
Lire la suite

Manifeste pour un panafricanisme inclusif et productif !


14 avril 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique, berceau de l’humanité, est malheureusement le continent dont (…)
Lire la suite

Les Afriques, contraintes du continent et prospection solutions


4 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Comme à son habitude, le Mouvement des étudiants panafricains de (…)
Lire la suite

Clash Trump-Zelensky : la suspension de l’aide militaire pour l’Ukraine


7 mars 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce lundi, le 3 mars, Donald Trump a ordonné une « pause » dans l’aide (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires