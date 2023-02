Benzema et Militão rejoignent le groupe du Real Madrid

Tel annoncé par Carlo Ancelotti en conférence de presse après la victoire sur Al Ahly en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs (1-4), Benzema et Militão sont déjà au Maroc.

Eder Militao et Karim Benzema, absents lors du dernier match en raison de problèmes de santé, ont déjà rejoint le reste de l’équipe au Maroc et ont repris l’entraînement. Ancelotti confie même que le Ballon d’or 2022 se sentait mieux, mais qu’il y avait encore des doutes concernant Militao. Cependant, ils s’entraîneront encore tous les deux ce vendredi avant la finale entre le Real Madrid et Al Hilal prévue pour demain.

Aussi, Carvajal et Asensio, qui avaient eux aussi des problèmes de santé, devraient également être de retour.

Déterminé, le Real veut rentrer à Madrid avec le trophée de la Coupe du Monde des clubs.

Josué SOSSOU

10 février 2023 par , ,