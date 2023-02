Benzema et Militao en renfort au Real Madrid pour la finale

Absents lors de la demi-finale, qui a opposé Real Madrid à Al Ahly, ce mercredi 08 février, Karim Benzema et Eder Militao seront bien présents lors de la finale samedi prochain.

Touché à l’arrière du genou droit jeudi dernier lors du succès contre Valence en Liga (2-0), Karim Benzema n’avait initialement pas fait le voyage au Maroc, tout comme le défenseur Eder Militao, touché à une cuisse. Mais après le succès des Madrilènes mercredi face à Al Ahly (1-4), l’entraîneur du club espagnol annonce que les deux joueurs seront de retour samedi.

"Ils ne se sont pas complètement remis, Karim va plutôt bien et il y a plus de doutes sur Militao. « Ils s’entraîneront vendredi et ensuite nous verrons. », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse après le match contre Al-Ahly.

Dani Carvajal (fièvre) et Marco Asensio (problème musculaire mineur) seront aussi de retour, contrairement au gardien Thibaut Courtois, touché à une jambe, et d’autres joueurs comme Ferland Mendy et Eden Hazard.

Josué SOSSOU

