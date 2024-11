Benoît DATO honore Flowers CNSS et Adjidja HBC

Lors d’une cérémonie ce mardi 12 novembre 2024, le Gouvernement du Bénin, à travers le Ministre des Sports, M. Benoît Dato a honoré les clubs béninois qui ont excellé lors du 45e Championnat d’Afrique des Clubs Champions à Laayoune au Maroc. Le stade de l’Amitié Général Mathieu KÉRÉKOU (GMK) a servi de cadre à cette cérémonie. C’était en présence de la délégation respective des deux clubs, des cadres du ministère des membres du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Handball.



Qu’il vous souvienne que lors du 45e Championnat d’Afrique des Clubs Champions, Adjidja HBC et Flowers CNSS ont terminé dans le top 5 de cette compétition. Le club de la CNSS est désormais vice – champion d’Afrique des clubs en titre. Pendant ce temps, le club des forces armées du Bénin a mieux fait que sa première participation (6e) en finissant au cinquième rang.

Prenant la parole, Benoît Dato, Ministre des Sports, a reconnu les mérites des deux clubs en faisant également un clin d’œil aux efforts du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Handball dirigé par M. Sidikou Karimou. "Flowers CNSS, en décrochant la médaille d’argent, a confirmé son statut de référence du handball béninois et s’est hissé au sommet du continent africain. Adjidja HBC, quant à lui, a réalisé une progression remarquable en atteignant les quarts de finale et en se classant 5e de la compétition. Ces faits sont le fruit d’un travail acharné, d’un engagement sans faille et d’un talent indéniable. Ils témoignent de la vitalité de notre handball et de l’ambition de nos athlètes. Vous êtes tous des champions et je tiens à vous féliciter chaleureusement. Cher président rappelez-vous qu’à notre rencontre d’il y a un an, je vous disais que les échos qui me parvenaient étaient favorables et j’avais bon espoir quant à vos efforts à la tête de la Fédération Béninoise de Handball. Un an plus tard, les faits nous donnent raison.", a déclaré le ministre des sports avant de réaffirmer son engagement aux côtés de la FBHB.

"Je veux saisir cette occasion pour vous dire que nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons plutôt poursuivre davantage le travail parce que je suis convaincu que ce n’est qu’ainsi que nous allons retrouver l’âge d’or du handball béninois comme ce fut le cas en milieu des années 80 et 90. Je suis conscient des défis auxquels vous êtes confrontés, notamment celui de disposer d’infrastructures sportives adaptées pour vos sessions, vos séances d’entraînement et même pour accueillir des compétitions de haut niveau de la sous-région. Je vous rassure que la vision n’ait pas changé. La vision du gouvernement béninois et de son chef n’a pas changé. C’est pourquoi le gouvernement s’est résolument engagé à améliorer les conditions d’entraînement et de compétition de nos athlètes. Chers amis, partenaires sportifs, je vous assure de tout mon soutien et de celui du gouvernement pour vous permettre de réaliser vos ambitions, nos ambitions. Ensemble, nous allons continuer à écrire de belles pages du sport béninois", a ajouté l’autorité ministérielle.

La cérémonie a ainsi permis de mettre en vitrine les performances et les réussites des acteurs du monde sportif a permis d’honorer et de célébrer les deux clubs béninois ayant participé à cette prestigieuse compétition de la Confédération Africaine de Handball. Le Ministre a par ailleurs indiqué à ses hôtes qu’ils seront très prochainement gratifiés comme il est désormais de coutume au soir du prochain Gala des Champions dans quelques jours.

J.S

