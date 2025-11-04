samedi, 8 novembre 2025 -

Santé

Le ministre Hounkpatin rassure sur les cas d’infections respiratoires




Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin rassure sur la recrudescence des cas d’infections respiratoires constatée dans certaines localités du Bénin. C’est à travers un communiqué en date du lundi 3 novembre 2025.

Pas de résurgence de la Covid-19 au Bénin selon le ministre de la Santé. Ces dernières semaines, certaines localités du Bénin ont enregistré une augmentation des cas d’infections respiratoires, suscitant inquiétude et interrogations parmi la population. Face à cette situation, le ministère de la Santé a réalisé des tests de diagnostic rapide pour la COVID-19 ainsi que pour la grippe saisonnière (Influenza A et B) dans tous les départements.

« Les analyses réalisées sous la coordination du laboratoire national de la santé publique n’ont révélé aucun cas positif à la COVID-19 à ce jour. Les résultats disponibles indiquent plutôt la circulation de virus grippaux saisonniers, responsables de l’augmentation des cas de grippe actuellement observée », informe Benjamin Hounkpatin. Il n’y a donc pas de résurgence de la COVID-19 au Bénin, contrairement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
Le ministère de la Santé explique que cette situation correspond à la propagation habituelle des virus grippaux saisonniers, généralement observée entre septembre et décembre, période marquée par les pluies abondantes, l’humidité variable, harmattan etc combinés à une mobilité accrue des populations.

Pour prévenir la propagation de ces infections, le ministère de la Santé invite la population à observer rigoureusement les mesures d’hygiène et de prévention (lavage régulier des mains à l’eau et au savon, port du masque en cas de toux ou d’éternuement, aération des pièces et lieux de travail) ; éviter l’automédication et se rendre rapidement au centre de santé en cas de fièvre, toux, rhume ou difficultés respiratoires. Il invite aussi la population à suivre exclusivement les informations officielles émises par le ministère de la Santé.

Benjamin Hounkpatin rassure que le dispositif de surveillance épidémiologique reste pleinement opérationnel et que des dispositions sont prises pour assurer une riposte rapide et appropriée à toute situation sanitaire.

A.A.A

4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




