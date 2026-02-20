vendredi, 20 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Passation de charges

Benjamin Hounkpatin à la tête de l’Enseignement supérieur




La ministre sortante de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a passé officiellement service, ce jeudi 19 février 2026, au professeur Benjamin Hounkpatin.

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin assure désormais l’intérim du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elue député au titre de la 10e législature, Eléonore Yayi Ladékan a renoncé à son poste ministériel. Lors de la cérémonie de passation de charges, le personnel du ministère, les syndicats ont unanimement exprimé leur gratitude pour son engagement et les résultats obtenus.

A la tête du ministère, Yayi Ladékan a piloté plusieurs réformes et initiatives stratégiques. Il s’agit de la digitalisation des services et la modernisation des œuvres universitaires ; le renforcement des contrôles et évaluations internes ; les réformes curriculaires et la réorganisation institutionnelle ; la restructuration de projets majeurs, notamment Sèmè City. Benjamin Hounkpatin veillera désormais à la continuité dans la conduite des projets en cours.

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Pourquoi j’appelle à voter pour Romuald Wadagni en 2026


20 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
En 2026, le Bénin ne choisira pas seulement un président. Il choisira (…)
Les maires non réélus gardent provisoirement leurs véhicules de fonction


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, (…)
Franck Kpassassi prend les rênes de la mairie d’Abomey


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau maire Franck Métolé Kpassassi est désormais investi pour (…)
La CENA encore en retard pour la sélection des agents électoraux


19 février 2026 par Ignace B. Fanou
L’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’annonce à grands pas. A (…)
40 centres et garderies agréés par l’État


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de (…)
Liste des 77 maires (Mandature 2026-2033)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs (…)
Vers la ratification, de l’Accord instituant la Facilité africaine de (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a annoncé mercredi 18 février 2026, la (…)
Vers la construction du Resort urbain et balnéaire d’Avlo à Grand-Popo


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 18 février 2026 en Conseil des (…)
Aimée Azon Aboudou, Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le (…)
Luc Gnacadja entre en fonction ce vendredi


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant, Luc (…)
Sacca Lafia échange avec la commission du NDI


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (…)
Programme de passation de charges entre maires sortants et entrants


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le département de l’Atlantique, la cérémonie de passation de (…)
Les élus UP-R contestent la désignation du maire NOMA Aboubakar


16 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les À Tanguiéta, l’installation du nouvel exécutif communal continue (…)
Zul-kifly Zakarie, le plus jeune maire du Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La commune de Parakou a un nouveau visage à sa tête. Zul-kifly Zakarie, (…)
Amoussou Laurent Kolawolé à la tête d’Adja-Ouèrè


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil communal Amoussou Laurent Kolawolé a été officiellement (…)
Les maires des neuf communes de l’Atacora installés


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les cartes sont désormais redistribuées à la tête des communes de (…)
Clément Kouchadé porté à la tête de la mairie de Pobè


15 février 2026 par Marc Mensah
Le nouveau conseil communal de Pobè a été installé ce dimanche 15 (…)
Hyacinthe Jesugnon Agon, nouveau maire de Dangbo


15 février 2026 par Marc Mensah
La commune de Dangbo dispose d’un nouvel exécutif communal depuis (…)
