Benjamin Hounkpatin à la tête de l’Enseignement supérieur

La ministre sortante de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a passé officiellement service, ce jeudi 19 février 2026, au professeur Benjamin Hounkpatin.

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin assure désormais l’intérim du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elue député au titre de la 10e législature, Eléonore Yayi Ladékan a renoncé à son poste ministériel. Lors de la cérémonie de passation de charges, le personnel du ministère, les syndicats ont unanimement exprimé leur gratitude pour son engagement et les résultats obtenus.

A la tête du ministère, Yayi Ladékan a piloté plusieurs réformes et initiatives stratégiques. Il s’agit de la digitalisation des services et la modernisation des œuvres universitaires ; le renforcement des contrôles et évaluations internes ; les réformes curriculaires et la réorganisation institutionnelle ; la restructuration de projets majeurs, notamment Sèmè City. Benjamin Hounkpatin veillera désormais à la continuité dans la conduite des projets en cours.

20 février 2026 par ,