Vodun Days 2026

Benjamin Deguénon expose la sagesse des ancêtres à Ouidah




La Maison de la Culture de Ouidah accueille depuis ce jeudi 8 janvier 2026 l’exposition « Territoires croisés, Sagesse des ancêtres » de l’artiste plasticien béninois Benjamin Deguénon, dans le cadre des Vodun Days. Le vernissage a eu lieu en présence de la Conseillère technique aux Arts au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, de l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, ainsi que de nombreux invités et acteurs du monde culturel.

« Territoires croisés, Sagesse des ancêtres » est l’aboutissement d’un projet artistique initié dans le cadre des Vodun Days et mûri au cours d’une résidence de trois (03) mois au European Ceramic Workcentre aux Pays-Bas. Une expérience rendue possible grâce au soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, qui a accompagné l’artiste Benjamin Deguénon dans cette démarche de création et d’expérimentation.

À travers ses œuvres, l’artiste met en scène la parole et le dialogue des ancêtres. « L’exposition “Territoires croisés, Sagesse des ancêtres” parle de rencontres culturelles, de mémoire, du chemin que nous faisons aujourd’hui. J’ai fait dialoguer le passé et le présent pour rappeler que la sagesse des ancêtres n’est pas oubliée, qu’elle est encore vivante et qu’elle doit nous inspirer pour une meilleure continuité », a-t-il confié.

Dans son discours, l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurriëns, s’est réjoui de la vitalité de la diplomatie culturelle entre les deux pays.
« Notre focus est de construire et d’élargir les liens culturels existants entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas de manière équilibrée. Ces liens sont fondés sur notre histoire commune de l’esclavage », a-t-il déclaré.

Le Vodun, souligne l’ambassadeur, constitue un élément central de ces liens, avec une influence importante sur la culture et les rites. Pour lui, le projet de Benjamin Deguénon incarne parfaitement le dialogue interculturel entre le Bénin et les Pays-Bas dans le domaine de la création artistique contemporaine. « Dans les œuvres de Benjamin, on retrouve les cultures historiques des deux pays, les traditions vodun du Bénin et les techniques du Bleu de Delft des Pays-Bas, combinées dans l’art contemporain », a-t-il indiqué.

« Silence des ancêtres » est l’une des œuvres phares de cette exposition. Benjamin Deguénon décrit cette pièce comme un hommage aux ancêtres maltraités durant la colonisation. « Si les ancêtres devaient punir toute la barbarie qui a eu lieu dans le temps, nous ne pourrions pas accepter le brassage des cultures aujourd’hui. Ce silence parle. Il nous rappelle le pardon, la nécessité de savoir pardonner, de laisser derrière nous certaines choses pour avancer », confie l’artiste.

La Conseillère technique aux Arts au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Carole Borna, a relevé la profondeur symbolique de l’exposition : « Cette exposition nous propose bien plus qu’un simple accrochage d’œuvres. Elle nous invite à une traversée de l’histoire, de la mémoire et de l’intime ».

Selon elle, l’art de Benjamin Deguénon se construit par strates, à l’image de la mémoire elle-même. « Plastiquement, l’artiste travaille la matière avec une grande liberté, convoquant peinture, dessin et texture pour produire des œuvres où rien n’est décoratif, où chaque marque fait signe, où chaque dessin devient sens », a-t-elle souligné.

Carole Borna a salué la collaboration entre le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et l’Ambassade des Pays-Bas, permettant aux artistes de s’inscrire dans la durée, d’expérimenter et de contribuer pleinement à une économie créative dynamique. « Soutenir l’art contemporain, ce n’est pas seulement exposer des œuvres, c’est soutenir des parcours, des imaginaires, des filières entières », a-t-elle affirmé.

L’exposition « Territoires croisés, Sagesse des ancêtres » est accessible au public à la Maison de la Culture de Ouidah durant tout le mois de janvier. Elle offre aux visiteurs une immersion sensible dans un univers où mémoire, histoire et création contemporaine se rencontrent pour mettre en lumière la sagesse des ancêtres.

A.A.A

13 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




