Bénin vs Zimbabwe ce vendredi

Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce vendredi 5 septembre 2025, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Un match crucial ce vendredi à Abidjan pour le Bénin et le Zimbabwe en quête de qualification. Le coup d’envoi est prévu pour 17 heures.

En hommage à Razack Omotoyossi, figure emblématique du football béninois récemment décédée, les joueurs béninois porteront un brassard noir. Les Guépards observeront une minute de silence avant le coup d’envoi. Cet acte vise à honorer la mémoire de l’ex-attaquant béninois.

