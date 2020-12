Bénin et Sénégal, grands importateurs de riz indien

De 11,95 millions de tonnes (Mt) entre janvier et octobre en 2020, les exportations indiennes de riz toutes variétés sont en hausse de 43% en 2021. Selon le ministère indien du commerce et de l’industrie, les exportations de riz (non-basmati) vers l’Afrique ont enregistrées un bond de 61% à 7,6 Mt. Parmi les pays africains importateurs de riz indien, le Bénin et le Sénégal sont en tête sur la liste des quatre premiers clients de l’Inde. Ces deux pays devancent le Bangladesh et le Nepal en matière d’exportation du riz indien non-basmati. Le marché indien du riz prend son envol à cause de la forte sécheresse survenue en Thaïlande, l’un des grands exportateurs de riz.

M. M.

5 décembre 2020 par