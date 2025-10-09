Bénin et Qatar échangent sur l’avenir du Volley-ball

Le président de la Fédération béninoise de Volley-ball, El Hadj Ali Yaro Sourakatou, a rencontré son homologue du Qatar ce mercredi 8 octobre 2025. C’était à l’occasion d’un dîner officiel qui s’inscrit dans le cadre des Championnats du Monde U18 de Beach-Volley 2025, qu’abrite le Qatar.

Tête-à-tête entre le président de la Fédération béninoise de Volley-ball et son homologue du Qatar. Les deux personnalités ont échangé, ce mercredi 8 octobre 2025, sur les perspectives de développement durable du volley-ball tant au Bénin qu’à l’échelle du continent africain, et au-delà.

Le renforcement de la coopération entre les deux fédérations et les initiatives de promotion du Beach-Volley chez les jeunes, étaient également au menu des échanges entre les deux responsables de fédérations.

L’édition 2025 des championnats du Monde U18 de Beach-Volley 2025 se tient à Doha, au Qatar. Elle rassemble les meilleures jeunes équipes mondiales de beach-volley dans la catégorie moins de 18 ans (U18).

Les couleurs béninoises seront défendues à ce grand rendez sportif par Mama Kabirou et Tchétekoua Sadath. Ils ont foulé le sol qatari avec le président de la Fédération et leur entraîneur, Tobby Tohouegnon, dimanche 5 octobre 2025.

F. A. A.

9 octobre 2025 par ,