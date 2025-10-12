Bénin et Cuba renforcent leurs liens historiques et diplomatiques

Pour la première fois, le ministre cubain des relations extérieures, Bruno Rodríguez Parrilla, a effectué une visite officielle de travail au Bénin les 10 et 11 octobre 2025.

Le chef de la diplomatie cubaine a été reçu par son homologue béninois, Olushegun Adjadi Bakari. Ensemble, les deux ministres ont tenu une séance de travail approfondie. Ils ont ensuite rencontré les présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale.

Cette visite officielle déroulée les 10 et 11 octobre 2025 a été l’occasion pour les deux pays de faire le point sur plusieurs décennies de coopération bilatérale et de soutien mutuel sur la scène internationale.

« Nous partageons une histoire commune, une histoire liée aux Afrodescendants », a rappelé Olushegun Adjadi Bakari. « Nous avons un soutien mutuel dans les instances internationales depuis plusieurs décennies. Donc, on est venu un peu faire le tour d’horizon de cette relation entre nos deux pays », a-t-il poursuivi.

Le ministre Bakari a réaffirmé l’attachement du Bénin à la souveraineté de Cuba.

Aux lieux de mémoire de la traite à Ouidah

Au-delà des rencontres institutionnelles, la visite s’est aussi inscrite dans un cadre culturel et mémoriel. Le ministre cubain s’est rendu à Ouidah où il a visité le Temple des Pythons, la Place Chacha, autrefois place des enchères ainsi que la Porte du non-retour, lieu symbolique de l’esclavage.

Des moments forts, chargés d’histoire et d’émotion. « Entre le Bénin et Cuba, nous disons notre admiration pour nos liens culturels, historiques si profonds », a déclaré Bruno Rodríguez Parrilla. Il a également souligné : « Il en va de même pour l’Afrique que nous reconnaissons comme terre mère de notre culture ».

La visite s’est achevée par un dîner de clôture en présence des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Un moment convivial qui a scellé cette première visite de haut niveau entre les deux pays.

