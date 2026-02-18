mercredi, 18 février 2026 -

924 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Bénin – Russie : quand la sécurité devient un langage diplomatique




Le 6 février 2026, la Russie a recommandé à ses ressortissants de différer tout déplacement non essentiel vers le Bénin, invoquant des préoccupations sécuritaires. Derrière cette formulation apparemment consulaire se dessine un signal diplomatique plus large, dans une Afrique de l’Ouest où les rapports d’influence se redéfinissent autant par les discours que par les faits. À travers cette prise de position, se joue une bataille plus subtile : celle de la perception et du récit sécuritaire.

Une alerte qui interroge

Les recommandations de voyage sont en apparence des instruments techniques destinés à protéger les citoyens à l’étranger. En réalité, elles traduisent aussi une lecture politique d’un contexte régional.Dans le cas du Bénin, la décision russe a suscité l’attention car elle tranche avec les analyses d’autres partenaires internationaux, qui concentrent généralement leurs avertissements sur les zones frontalières du nord, exposées aux incursions jihadistes venues du Sahel, sans remettre en cause la stabilité globale du pays.Cette divergence soulève une question simple : s’agit-il d’une évaluation sécuritaire stricte ou d’un message diplomatique plus large ?

Le nord béninois, nouvelle ligne de front régionale

Comme plusieurs États côtiers d’Afrique de l’Ouest, le Bénin fait face à une extension progressive de la menace jihadiste depuis le Burkina Faso et le Niger. Les attaques dans les zones rurales et les espaces frontaliers ont conduit les autorités béninoises à renforcer leur dispositif militaire et à adapter leur stratégie sécuritaire. Toutefois, cette réalité demeure géographiquement circonscrite. Les centres économiques et politiques du sud — Cotonou, Porto-Novo ou Ouidah — continuent de fonctionner normalement et restent ouverts aux flux touristiques et économiques. La différence réside donc moins dans la réalité du risque que dans la manière de le raconter.

La bataille des perceptions

Dans les relations internationales contemporaines, la sécurité est aussi une affaire de narration. Dire qu’un pays est risqué, même de façon indirecte, revient à influencer son image extérieure. Pour un État comme le Bénin, qui mise sur le développement touristique, culturel et mémoriel comme levier économique, la perception internationale devient stratégique. Une recommandation négative peut peser sur les investissements, les flux touristiques ou la confiance internationale, même lorsque la situation réelle ne change pas fondamentalement. Ainsi, les avis de voyage dépassent leur fonction consulaire : ils participent à une diplomatie de l’image.

Une recomposition géopolitique en toile de fond

Cette prise de position intervient dans un contexte régional marqué par de profondes recompositions. L’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui traversée par des dynamiques concurrentes : montée des régimes militaires au Sahel, réorientation des alliances sécuritaires, affirmation de nouvelles puissances d’influence. Depuis plusieurs années, la Russie cherche à renforcer sa présence sur le continent africain, notamment à travers des partenariats sécuritaires et une stratégie d’influence plus large. Dans cet environnement, chaque déclaration officielle prend une dimension stratégique, parfois bien au-delà de son contenu immédiat. Les messages diplomatiques deviennent alors des instruments de positionnement régional.

Sécurité, influence et communication stratégique

L’époque où la diplomatie se limitait aux échanges bilatéraux discrets semble révolue. Aujourd’hui, les États agissent aussi sur le terrain informationnel : communiqués, récits sécuritaires, communication publique.Dans ce nouveau paysage, la frontière entre précaution sécuritaire et signal politique devient plus floue. Une recommandation peut simultanément informer, protéger… et façonner une perception géopolitique.Le cas béninois en est une illustration : plus qu’un avertissement ponctuel, il révèle une compétition silencieuse pour le contrôle du récit régional.

Le Bénin face à un défi d’image

Pour Cotonou, l’enjeu est désormais double. Il s’agit, d’une part, de contenir l’expansion des menaces sécuritaires aux marges du territoire ; d’autre part, de préserver une image de stabilité dans une région en mutation. Car dans le jeu géopolitique actuel, la stabilité n’est plus seulement une réalité mesurable sur le terrain. Elle devient aussi une construction narrative, façonnée par les regards extérieurs et les intérêts des puissances en présence.

Une diplomatie des récits

Au fond, l’épisode rappelle une évolution majeure des relations internationales : la guerre des influences ne se joue plus uniquement par les armes ou les alliances, mais aussi par les mots.En Afrique de l’Ouest, où les équilibres politiques et sécuritaires sont encore en redéfinition, chaque déclaration officielle peut devenir un acte stratégique. Le Bénin, souvent présenté comme un pôle de stabilité régionale, se retrouve ainsi au cœur d’une bataille plus discrète — celle des récits qui façonnent la réalité géopolitique.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




Les fêtes populaires marquent le 1er jour de l’année du Cheval de feu


17 février 2026 par Marcel HOUÉTO
Les habitants et les visiteurs de Shanghai ont célébré le premier jour (…)
Lire la suite

Un dialogue sur “l’harmonie interreligieuse dans la vie quotidienne”


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation des Nations Unies désigne chaque année la première (…)
Lire la suite

Le Roi ordonne un programme d’aide et d’accompagnement des sinistrés


13 février 2026 par Ignace B. Fanou
En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement du (…)
Lire la suite

Le nouvel ambassadeur d’Italie présente les copies figurées de ses (…)


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 9 février 2026, Roberto MENGONI, nouvel ambassadeur d’Italie (…)
Lire la suite

L’UA doit se réformer pour devenir une institution dont l’Afrique a besoin


7 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans un commentaire publié en ligne, un internaute a posé une question (…)
Lire la suite

Venezuela : Trump a décapité un modèle épuisé


7 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Lorsque les États-Unis, à l’aube du 3 janvier 2026, lancent l’opération (…)
Lire la suite

Niamey, la mise en œuvre de la diplomatie de l’accusation


2 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
À Niamey, l’attaque armée survenue fin janvier a d’abord donné lieu à (…)
Lire la suite

Le Niger face à ses propres démons


1er février 2026 par Marc Mensah
Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie (…)
Lire la suite

La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI veut lancer Nador West Med


28 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, mercredi (…)
Lire la suite

Le clinker de la discorde : un entrepreneur guinéen face au géant chinois


27 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Enquête Un contrat stratégique au cœur du litige Le différend (…)
Lire la suite

Mark Cables annonce un projet de centrale de 200 MW au Burkina Faso


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le groupe international Mark Cables FZE, basé aux Émirats Arabes Unis (…)
Lire la suite

La transition énergétique africaine… propulsée par les usines chinoises


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les panneaux solaires chinois inondent l’Afrique. Pour des millions de (…)
Lire la suite

L’ouverture chinoise peut-elle vraiment profiter aux pays africains ?


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pékin promet un accès « zéro tarif » à son marché pour 53 pays (…)
Lire la suite

Cartographie des exportations chinoises : secteurs dominants, pays « hubs »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pour comprendre la relation sino-africaine, il faut regarder ce qui (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI répond favorablement pour être Membre Fondateur (…)


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent les visas d’immigrant (Green Card) pour 75 (…)


16 janvier 2026 par Marc Mensah
Le département d’Etat américain a annoncé la suspension du traitement (…)
Lire la suite

Niger : Rosatom attend toujours son uranium


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Après des semaines d’immobilisation à Niamey, du convoi du yellow cake (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires