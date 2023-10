Bénin, 6è meilleure destination à visiter en 2024

Le Bénin est dans le Top 10 des pays à visiter en 2024, selon le classement Lonely Planet.

Le classement des meilleures destinations à découvrir en 2024 a été rendu public le 26 octobre 2023. Le Bénin est dans le Top 10 du classement Lonely Planet, le 1er éditeur de guides de voyage dans le monde.

Le Bénin est à la 6è place respectivement après la Mongolie, l’Inde, le Mexique, le Maroc et le Chili.

Ouzbékistan, Pakistan, Sainte-Lucie et Croatie sont les autres pays du Top 10.

Le Bénin figure au classement de Lonely Planet pour son caractère accessible, son patrimoine culturel, etc.

M. M.

30 octobre 2023 par ,