Bénin, 1er producteur de l’or blanc avec près de 650 000 tonnes

Le Bénin devient leader de la production de coton. Les statistiques provisoires de la campagne cotonnière 2025-2026, affichent 647 000 tonnes, la production la plus élevée cette année, contre 433 700 tonnes pour la Mali, premier producteur dont la production cette année a chuté de 34% en l’espace d’une campagne. Le pays a été particulièrement frappé par des intempéries et de fortes inondations à la fin de la saison des pluies. Ce qui a entraîné une baisse de sa production.

Le Bénin de son côté a affiché une meilleure résilience face aux chocs. Au-delà du climat, le pays se distingue par une progression constante de sa productivité, affichant des rendements moyens de 1,1 à 1,2 tonne par hectare, contre 0,9 à 1 tonne par hectare côté malien.

L’autre stratégie phare adoptée par le pays relève de sa volonté à transformer sur place sa production. Avec plus de 12,7 % de sa récolte déjà transformée grâce aux unités de transformation implantées à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), l’ambition affichée par les autorités béninoises est d’atteindre une transformation locale de 15 % à 20 % de la production nationale. L’objectif visé étant de sécuriser durablement l’économie nationale, où le coton contribue déjà à hauteur de 12 % du PIB.

F. A. A.

22 février 2026 par ,