Bénin, 1er pays accessible sans Visa aux Africains en 2023

Henley Passport Index (Classement Henley des passeports) qui évalue les passeports du monde et le nombre de pays accessibles sans visa, classe le Bénin dans le Top des pays ouverts aux passeports africains en 2023.

Le Bénin est le 1er pays africain accessible sans Visa aux ressortissants de 53 pays africains, selon le classement 2023 de Henley Passport Index.

Burundi (2è) ; Comores (3è) ; Djibouti (4è) ; Guinée-Bissau (5è) ; Madagascar (6è) ; Rwanda (7è), et Somalie figurent parmi les huit pays où peuvent arriver sans Visa des ressortissants de 53 pays sur les cinquante-quatre que compte le continent africain.

Cinq pays (Cap-Vert, Gambie, Ghana, Togo et Seychelles) sont ouverts aux passeports de 52 pays africains.

L’Ethiopie et la Mauritanie sont accessibles sans Visa aux ressortissants de 51 pays d’Afrique.

Les trois pays d’Afrique les plus fermés aux passeports africains sont la Guinée-Equatoriale, la Lybie et le Soudan.

Henley Passport Index (Classement Henley des passeports) est un classement annuel publié par Henley&Partners, un cabinet britannique spécialisé dans la planification de la résidence et de la citoyenneté à travers le monde.

Le classement Henley Passport Index évalue la puissance des passeports du monde, c’est-à-dire le nombre de destinations sans visa qu’offre ce document de voyage à son détenteur.

Marc MENSAH

4 octobre 2023 par