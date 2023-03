Bazoum et Talon prévoient une Commission mixte, des Comités sectoriels

Le Chef de l’Etat nigérien Mohamed Bazoum, à la tête d’une délégation de haut niveau composée de ministres, de hauts fonctionnaires ainsi que d’opérateurs économiques du Niger, a été reçu ce lundi 13 mars 2023 au Palais de la Marina à Cotonou par le président de la République du Bénin Patrice Talon. Voici ce que se sont dit les deux Chefs d’Etat lors de leur tête-à-tête.

Les échanges entre les présidents Mohamed Bazoum du Niger et Patrice Talon du Bénin à Cotonou se sont déroulés le lundi 13 mars 2023 dans une « ambiance fraternelle et conviviale ». Selon un communiqué conjoint de la rencontre lu par le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, Talon et Bazoum se « sont félicité de la qualité des relations d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Bénin et le Niger ».

Les deux chefs d’Etat ont souligné la richesse du partenariat stratégique entre le Bénin et le Niger notamment dans les domaines économique et commercial et ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer à son renforcement au bénéficie des deux peuples.

« A cet égard, ils ont convenu d’opérationnaliser dans les meilleurs délais la Commission mixte permanente de coopération entre les deux pays ; de mettre en place des Comités sectoriels en vue d’assurer le suivi régulier des questions d’intérêt commun ».

Sur le plan sécuritaire, les présidents Talon et Bazoum ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l’Ouest ainsi que son extension vers les pays côtiers. Le président Talon a salué le leadership du président Mohamed Bazoum et la résilience du peuple nigérien face à la menace terroriste. Les deux chefs d’Etat se sont félicités de la signature de l’accord de coopération militaire entre le Bénin et le Niger et ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense à travers notamment les opérations militaires conjointes.

Les deux chefs d’Etat ont également convenu de la signature de l’accord consacrant la mise en œuvre de l’arrêt du 12 juillet de 2005 de la Cour internationale de Justice relatif à l’affaire du différend frontalier Bénin-Niger. Ledit accord a d’ailleurs été signé tout à l’heure.

Le président Mohamed Bazoum a félicité le président Patrice Talon pour les performances économiques remarquables réalisées au Bénin sous son impulsion au cours des dernières années.

Le président Patrice Talon a invité le président Bazoum et sa délégation à visiter les installations du Port autonome de Cotonou, la station terminale du Pipeline d’exploitation Niger-Bénin et la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

Sur le plan régional, les deux chefs d’Etat ont exprimé leur préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la sous-région. Saluant les initiatives de réponses déjà prises au niveau communautaire ainsi que l’appui opérationnel de divers partenaires, ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de coopération, d’échanges de renseignements et des opérations conjointes en vue de faire face aux menaces à la paix et à la sécurité.

Les deux présidents ont encouragé les partenaires au développement à renforcer leurs appuis techniques et opérationnels aux pays en proie à la menace.

Au plan multilatéral, les présidents Talon et Bazoum ont réaffirmé leur attachement indéfectible au droit international et aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Ils ont fait part de leur profonde face à la guerre en Ukraine qui perdure depuis plus d’un an, ses conséquences économiques et humanitaires et ses répercussions notamment sur les pays les plus vulnérables. Ils ont lancé un appel pour la cessation des hostilités et la recherche d’une solution pacifique impliquant toutes les parties prenantes.

Les deux chefs d’Etat se sont par ailleurs félicité de leur convergence de vue sur l’ensemble des questions sous régionales et internationales et ont encouragé leurs ministres des affaires étrangères à accroître les échanges politiques et diplomatiques.

Son excellence monsieur Mohamed Bazoum a adressé à son homologue et frère, son excellence monsieur le président Patrice Talon une invitation pour effectuer prochainement une visite officielle au Niger à une date à convenir par voies diplomatiques.

Il faut préciser que les échanges entre le président nigérien Mohamed Bazoum et le chef de l’Etat béninois Patrice Talon seront précédés d’une séance de travail élargie aux délégations des deux pays et une conférence de presse conjointe.

Pour cette visite officielle au Bénin, le Président de la République du Niger est accompagné d’une importante délégation composée de : M. Hassoumi MASSAOUDOU, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ; M. Alkache ALHADA, Ministre du Commerce ; M. Alma OUMAROU, Ministre des Transports ; M. Mahamane Sani MAHAMADOU, Ministre du Pétrole ; M. Moctar GADO SABO, Ministre de l’Equipement ; M. Ibrahim SANI ABANI, Directeur de Cabinet du Président de la République ; M. Mohamed MOUSSA SIDI, Président de la Chambre de Commerce ; M. Amadou ALHAOURY, Ministre, Coordonnateur du Pôle Agro-industriel et de hauts fonctionnaires ainsi que d’opérateurs économiques du Niger.

