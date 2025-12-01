lundi, 1er décembre 2025 -

Présidentielle 2026 au Bénin

Basile Ahossi du parti LD se positionne pour Wadagni




À quatre mois de la présidentielle, Léon Basile Ahossi député du parti d’opposition Les Démocrates et vice-président de l’Assemblée nationale a officiellement levé le voile sur son choix politique. Devant plusieurs centaines de personnes rassemblées au stade d’Athiémé, samedi 29 novembre dernier, il annoncé un soutien « assumé » à la candidature de Romuald Wadagni.

Le meeting a réuni élus locaux, autorités administratives et figures du mouvement Les Ambassadeurs, dont le coordonnateur, Gilbert Bossou, a défendu un engagement fondé sur « l’analyse des politiques publiques » et la volonté de « redonner une place au dialogue citoyen ».

Les interventions se sont succédé pour appeler à élargir la mobilisation au-delà du Mono. Une minute de recueillement a également été observée en mémoire d’un militant récemment disparu.

Devant un public acquis, Ahossi a justifié sa décision au nom de la cohérence personnelle. « J’ai choisi d’être en accord avec ma conscience », a-t-il lancé, avant d’exprimer des regrets pour les « blessures » provoquées par sa prise de distance avec son ancien camp. Il a dénoncé un climat politique « marqué par l’exclusion », plaidant pour « une rupture qui rassemble ».

Répondant aux critiques sur son rapprochement avec un membre du gouvernement sortant, il a tenu à distinguer le candidat de l’actuel chef de l’État : « Wadagni n’est pas Talon. Wadagni n’a jamais été Président de la République ».

Un appel à “diriger en écoutant”

Selon Ahossi, son adhésion s’appuie aussi sur un échange direct avec Wadagni, au cours duquel il affirme avoir posé une exigence : « Diriger, c’est écouter ». Il a encouragé militants et indécis à soutenir le ticket Wadagni–Talata, présenté comme une option capable de renouer avec « humilité » et « proximité ».

Plusieurs députés ayant récemment quitté le parti d’opposition Les Démocrates étaient également présents au meeting d’Athiémé.
M. M.

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




