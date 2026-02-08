Barthélémy Kassa maintenu 1er vice-président du parlement

Le député Barthélémy Kassa a été réélu, dimanche 08 février 2026, au poste de Premier vice-président de l’Assemblée nationale.

Député du Bloc Républicain (BR), l’un des partis de la majorité soutenant le président Patrice Talon, Barthélémy Kassa conserve son poste de 1er vice-président de l’Assemblée nationale.

Son élection, intervenue lors de la session inaugurale de la 10è législature, confirme la volonté de continuité au sommet de l’institution parlementaire.

Ancien ministre de l’Énergie et de l’Eau, professeur titulaire des universités, Barthélémy Kassa est une figure incontournable du paysage politique béninois. Malgré les remous qui ont jalonné son parcours ministériel par le passé, le député a su s’imposer au sein du parlement.

M. M.

