Bart Van EENOO nommé DG port au Port de Cotonou

On connait désormais le nouveau directeur général du Port autonome de Cotonou. En Conseil des ministres ce mercredi 20 décembre 2023, Bart Van EENOO est nommé sur proposition du ministre du cadre de vie en charge des transports et du développement durable.

Le nouveau directeur général est de nationalité belge ; diplômé d’un Master of Science Génie Industriel. Il a rejoint le PAC le 18 novembre 2021. C’est un homme pétri d’expériences (22ans) dont 17 ans dans le secteur portuaire. Il a occupé par le passé les postes de DG par intérim et de chargé de la conduite des grands travaux et leur suivi suivant les normes de sécurité et de qualité requises.

