Accident à Malanville

Baobab Express identifie la victime décédée




La compagnie Baobab Express a annoncé l’identité de la victime décédée dans l’accident survenu ce jeudi 5 février 2026 sur l’axe Malanville-Parakou, impliquant l’un de ses bus et un camion transportant du carburant.

Dans un communiqué, la compagnie Baobab Express indique que le défunt est le convoyeur du bus, collaborateur de l’entreprise, qui a succombé à ses blessures après la collision.

Les neuf passagers présents à bord du véhicule ont tous été évacués, tandis que les blessés ont été pris en charge dans un centre hospitalier, selon la compagnie.

La société de transport a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à l’ensemble de ses employés, tout en saluant la mobilisation rapide des secours et des autorités locales.

Le bus de la compagnie a pris feu après un choc avec un camion transportant de l’essence de contrebande. Le drame s’est produit à Bodjékali, à proximité du poste de douane, non loin de l’usine de riz, dans une zone où plusieurs véhicules étaient stationnés.
