Banque et monnaie de l’AES : l’argent du Sahel peut-il vraiment financer sa souveraineté ?

Présentée comme l’acte fondateur de l’autonomie économique du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la Banque confédérale d’investissement et de développement de l’AES soulève une question centrale : d’où viendront réellement les fonds ? Entre rentes minières, pétrole, préfinancements étrangers et promesses de monnaie commune, l’équation financière du Sahel est plus complexe — et plus risquée — qu’un simple discours de rupture.



Une banque créée sans trésor de guerre

Avec un capital initial annoncé autour de 500 milliards de francs CFA, la Banque confédérale d’investissement et de développement (BCID-AES) naît avec des moyens limités au regard des ambitions affichées. Cette dotation ressemble davantage à un point de départ symbolique qu’à une véritable capacité de financement.

L’or, premier levier… mais instable

Au Mali et au Burkina Faso, l’or constitue la principale source de devises. Cette rente est cependant fragile, soumise à la volatilité des cours mondiaux et à l’instabilité politique et sécuritaire.

Le pétrole nigérien, actif le plus bancable

Le pétrole d’Agadem, exporté via le pipeline Niger-Bénin, offre un flux de devises relativement prévisible. Il permet des mécanismes de préfinancement mais au prix de garanties lourdes sur la production.

Uranium : richesse stratégique, risque juridique

L’uranium nigérien représente un levier stratégique majeur, mais les contentieux internationaux et les incertitudes juridiques limitent sa bancabilité immédiate.

Qui financera vraiment la banque de l’AES ?

À court terme, les bailleurs les plus susceptibles d’intervenir sont la Chine, certains fonds souverains du Golfe et des institutions liées aux BRICS, sur une base strictement commerciale.

Une monnaie AES : symbole politique ou risque économique ?

Sans réserves de change solides ni banque centrale crédible, une monnaie AES serait faiblement convertible et exposerait les populations à une inflation importée.

Le vrai test : transformer les ressources en garanties durables

La crédibilité de la BCID-AES se jouera dans sa capacité à transformer des ressources naturelles en financements durables sans hypothéquer la souveraineté future.

