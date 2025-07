Banikoara inaugure son nouveau réseau d’eau potable

Les villages de Soroko et Toura dans la commune de Banikoara bénéficient de nouveaux systèmes d’eau potable.

Une mission de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) inspecte, du 22 au 25 juillet 2025, les nouveaux ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans les arrondissements de Soroko et de Toura, dans le cadre du Projet d’Amélioration des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potables dans 24 villages du Bénin (PASAEP-24). Ces infrastructures visent à améliorer l’accès à l’eau.

Les premières réceptions provisoires des travaux ont eu lieu, les 22 et 23 juillet, à Atabenou et Soroko, où les populations expriment leur satisfaction. Ce projet marque un tournant dans la modernisation des systèmes d’eau, avec le passage des pompes manuelles à des systèmes multi-villages (SAEPmV).

Les nouveaux ouvrages comprennent des captages d’eau, des stations de pompage, des tuyaux en PVC et des bornes-fontaines. Ces équipements assurent une distribution plus fiable et durable, avec une gestion optimisée des ressources.

Les travaux sont réalisés sous la supervision de l’ANAEPMR, en partenariat avec la société KABOURA pour l’installation des bornes-fontaines.

M. M.

24 juillet 2025 par ,