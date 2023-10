Baisse des tarifs Roaming entre le Togo et le Bénin dès janvier 2024

À partir du 1er janvier 2024, les consommateurs du Togo en voyage au Bénin et ceux du Bénin au Togo pourront communiquer à moindre coût. Un protocole d’accord bilatéral de Free Roaming entre le Bénin et le Togo a été signé, mercredi 18 octobre 2023 à Lomé par le Secrétaire Exécutif de l’ARCEP Bénin Hervé Guedegbe et le Directeur Général de l’ARCEP Togo Michel Yaovi Galley.

Bonne nouvelle pour les consommateurs du Togo et du Bénin en situation de déplacement. Tout en conservant leur SIM, ils pourront communiquer comme s’ils étaient résidents au Bénin ou au Togo. Dans l’objectif de mettre en œuvre le règlement C/REG.21/12/17 portant sur l’itinérance communautaire sur les réseaux de communications mobiles à l’intérieur de l’espace CEDEAO, un protocole d’accord bilatéral de free roaming, a été signé le 18 octobre 2023 entre les deux pays. Deux jours avant la signature du protocole, il y a eu des travaux entre les deux régulateurs et des représentants des opérateurs mobiles des deux pays notamment MTN Bénin, Moov Africa Bénin, CELTIS Bénin, Togo Cellulaire et Moov Africa Togo.

Selon le communiqué de l’ARCEP Togo, l’accord ne se limite pas seulement aux services voix et SMS en situation de roaming mais aussi à l’internet mobile. « Il comprend également un encadrement des tarifs des communications internationales entre les deux pays », informe la même source.

Dès le 1er janvier 2024, les consommateurs constateront une baisse très significative des tarifs pour les services en situation de roaming et les communications internationales. « Lorsqu’un togolais en visite au Bénin reçoit un appel sur son numéro mobile du Togo, il est facturé à 240 Fcfa par minute. Avec le protocole signé, désormais, cette réception d’appel est gratuite durant les trente premiers jours consécutifs de son séjour », annonce l’ARCEP Togo.

Pour les émissions d’appel en situation de roaming, une minute d’appel vers un réseau béninois coûtera dorénavant, pour un togolais en visite au Bénin, 60 Fcfa au lieu de 300 Fcfa à ce jour. D’autre part, une minute d’appel vers le Togo pour un togolais en visite au Benin coûtera 90 Fcfa alors qu’il pouvait atteindre 1393 Fcfa, soit jusqu’à 15 fois moins cher.

En ce qui concerne les services internet mobile, le consommateur togolais en visite au Bénin est facturé à au plus 2,2 Fcfa le Mo alors qu’à ce jour, il paie jusqu’à 8000 Fcfa le Mo, soit 3600 fois moins cher.

Les travaux ont aussi permis de faire baisser les tarifs des communications internationales entre les deux pays qui sont désormais plafonnés à 90 Fcfa la minute alors qu’à ce jour, le tarif international du Togo vers le Benin pouvait atteindre 225 Fcfa.

L’ARCEP Togo va poursuivre ses « efforts afin de signer des accords similaires avec d’autres pays de l’espace communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO ».

A.A.A

19 octobre 2023 par