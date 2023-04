Baisse des frais au pèlerinage à la Mecque

Le prix du Hadj,édition 2023 a connu une baisse de 30 500 FCFA et passe désormais à 3.469.500 FCFA par pèlerin. L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 20 avril du ministère des Affaires Étrangères.

Réduction de 30.500 FCFA des frais de participation au pèlerinage à la Mecque, édition 2023. Le prix passe de 3.500.000 (trois millions Cinq Cent Mille) FCFA à 3.469.500 (trois millions Quatre Cent Soixante Neuf Mille Cinq Cent) FCFA. Selon le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, Président du Comité d’Orientation et de Supervision du Hadj, la réduction est due à la révision à la baisse par les autorités saoudiennes des coûts des différents services (tentes et restauration à Mina et Arafat) et du transport interurbain.

Quatre mille six cent (4600) places sont accordées aux pèlerins béninois cette année par l’Arabie Saoudite, contre deux mille quatre-vingt-trois (2083) en 2022. Les candidats désireux d’accomplir ce cinquième pilier de l’Islam sont invités à se rapprocher des vingt-sept (27) sociétés agréées par le gouvernement. La liste est accessible sur le site web du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, via le lien https://diplomatie.gouv.bj/societes-agrees-hadj/, en vue d’accomplir les formalités y afférentes. La date de clôture des inscriptions sur la plateforme informatique est fixée au 18 mai 2023. Les sociétés agréées désireuses de souscrire aux services personnalisés sont priées de se rapprocher de l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO), au plus tard le 15 mai 2023.

