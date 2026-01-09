Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent

A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la 77e Session Plénière Ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), les évêques disent être « profondément touchés et préoccupés par les conditions de vie difficiles que continuent de traverser de nombreux hommes et femmes, éprouvés au quotidien par la baisse de leur pouvoir d’achat ».

La Conférence épiscopale du Bénin a tenu du 6 au 8 janvier 2026, sa 77e Session Plénière Ordinaire. Au cours des assises, les évêques ont examiné la situation sociale dans le pays, marquée selon eux, par des « conditions de vie difficiles que continuent de traverser de nombreux hommes et femmes, éprouvés au quotidien par la baisse de leur pouvoir d’achat ».

Au cours des travaux, les évêques ont également porté « une attention particulière à la situation des populations rurales confrontées à la rareté des pluies dans certaines régions, ainsi qu’aux difficultés d’écoulement des produits vivriers, en dépit des efforts courageux et souvent héroïques déployés par les paysans ». Sensibles à la souffrance de ces familles et solidaires de leurs épreuves, ils ont exprimé leur profonde compassion et élevé leur prière vers le Seigneur, dans l’espérance des jours meilleurs car, disent-ils, « l’espérance ne déçoit pas (Rm 5,5) ».

La Conférence épiscopale n’a pas manqué d’appeler tous les citoyens à « une solidarité manifeste et à des initiatives concrètes, afin que chacun puisse vivre dans la dignité voulue par Dieu ».

Plusieurs autres sujets ont été abordés lors des travaux de cette 77e Session Plénière Ordinaire.

