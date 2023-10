Bagarre sanglante entre frères à cause d’une femme

A Djanouhoué, une localité de l’arrondissement de Koudo, dans la commune de Lokossa, un homme a été grièvement blessé au cours d’une bagarre avec son jeune frère la semaine écoulée. Ce dernier lui aurait asséné des coups de machette.

Pour une histoire de femme, deux frères se sont bagarrés à Djanouhoué dans la commune de Lokossa. Le frère aîné selon nos sources, aurait accusé son jeune frère d’avoir harcelé sa fiancée. Une accusation qui n’a pas été du goût du jeune frère, et provoqué de vifs échanges entre les deux. Tout d’un coup, la tension monte d’un cran, et le jeune frère jette du piment dans le visage de son grand frère. Très fâché, ce dernier va saisir une arme de fabrication artisanale que les voisins présents sur les lieux, lui arrachent. Au même moment, le jeune frère s’en va saisir une machette, et donne des coups à son grand frère. Ce dernier d’après nos sources, a reçu des coups dans le ventre, et sur plusieurs autres parties du corps. Le grand frère grièvement blessé sera conduit d’urgence à l’hôpital pour des soins.

Le jeune frère après son forfait a fui. Il a été par la suite rattrapé et confié à la police.

22 octobre 2023 par ,