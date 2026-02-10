mardi, 10 février 2026 -

746 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO

Baba Malick nommé directeur régional au bureau d’Abidjan de la BIDC




La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a nommé M. Baba Malick Ba au poste de Directeur Régional en charge de la supervision de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, du Burkina Faso, du Cap-Vert et de la Guinée, à compter du 1er février 2026.

Baba Malick Ba est un professionnel chevronné de la finance qui possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé, dans divers domaines : gestion des risques, financement de projets, banque, marchés de capitaux, financement des exportations, analyse de crédit, gestion de portefeuille, marchés financiers et partenariats public-privé.Avant de rejoindre la Banque, M. Ba a travaillé pour le gouvernement sénégalais au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération en tant que Directeur du financement et des partenariats public-privé et Coordonnateur de l’unité PPP du Sénégal (UNAPPP).

De plus, M. Ba a occupé le poste de Conseiller Senior auprès du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal sur des questions financières et stratégiques. Il a joué un rôle important dans la mobilisation de capitaux pour financer degrands projets d’infrastructure dans de nombreux secteurs tels que les transports, la santé, l’assainissement, l’énergie et l’éducation. M. Ba a également occupé divers postes stratégiques au sein d’entreprises publiques canadiennes (Exportation et développement Canada et Société canadienne d’hypothèques et de logement) et a travaillé comme banquier pour JP Morgan Chase et Bank of America aux États-Unis et au Canada.M. Ba est parfaitement bilingue (français et anglais) et titulaire d’un Executive MBA de l’Université du Québec à Montréal (Canada) ainsi que d’une licence en finance et en administration des affaires de l’Université Franklin de Columbus, dans l’Ohio (États-Unis).

En outre, M. Ba a siégé au conseil d’administration de plusieurs banques multilatérales telles que la Banque Islamique de Développement, la BOAD et la BIDC.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la BIDC, il soutiendra les opérations régionales de la Banque, renforcera les partenariats et fera progresser la mission de la BIDC en faveur du développement économique durable dans la région de la CEDEAO. Il sera basé au bureau régional de la Banque à Abidjan.

À propos de la BIDC

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) est l’Institution de Financement du Développement des États membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Basée à Lomé, en République togolaise, la Banque s’engage à financer des projets et programmes de développement portant sur diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des services sociaux de base, du développement rural et de l’environnement, de l’industrie ainsi que des services sociaux, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public. Les interventions de la BIDC se font sous forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, d’octroi de lignes de crédit et mise en place d’accords-cadres de refinancement, des opérations d’ingénierie financière et services connexes.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Liste des 20 marchés déjà ouverts


8 février 2026 par Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a (…)
Lire la suite

Bénin, 2e contributeur à la croissance de la filière cajou


7 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin a doublé sa transformation de noix de cajou en 2025, se (…)
Lire la suite

Nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine internationale United Bank for Africa (UBA) a (…)
Lire la suite

UEMOA et OIT s’unissent pour l’employabilité des jeunes


4 février 2026 par Marc Mensah
Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire (…)
Lire la suite

AGOA  : une bouffée d’oxygène limitée pour le Bénin et ses voisins


4 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 3 février 2026, le président Donald Trump a fait réactiver l’African (…)
Lire la suite

Un marché régional prévu à Èkpè (Sèmè-Podji)


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 février 2026, a approuvé la (…)
Lire la suite

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée


3 février 2026 par Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Dantokpa se prépare à un déménagement progressif


3 février 2026 par Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
Lire la suite

20 marchés modernes déjà ouverts


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit la modernisation de ses infrastructures marchandes. (…)
Lire la suite

Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Lire la suite

Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (…)
Lire la suite

Le corridor Cotonou-Abuja se consolide avec le Benin-Nigeria Business Forum


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Abuja, la capitale nigériane a accueilli, lundi 26 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques (…)


28 janvier 2026 par Marc Mensah
La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant (…)
Lire la suite

PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL agréée au régime B du Code des (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est (…)
Lire la suite

Talents et spectacles Benin prévoit 2 salles de cinéma au Sofitel


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
TALENTS ET SPECTACLES BENIN SAS bénéficie désormais des mesures (…)
Lire la suite

MODEC condamnée à verser 16 millions FCFA à OPTIMA CONSTRUCTION


27 janvier 2026 par Marc Mensah
La Mutuelle Organisée pour le Développement de l’Epargne et du Crédit (…)
Lire la suite

Les pistes pour réformer le secteur des zémidjans à Cotonou


26 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le métier de taxi-moto communément appelé « zémidjan », emploie environ (…)
Lire la suite

QUI SUIS-JE IMMOBILIER condamnée à verser 31 millions FCFA à un Français


25 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Dans un jugement rendu le 16 janvier 2026 en premier ressort, le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires