BYE BYE MISTER BUHARI !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que les Béninois ne regretteront pas un seul instant mon Cousin BUHARI, qui a quand même eu le mérite au bout de 16 mois de fermeture punitive des frontières du Nigeria, mis fin au vieux mythe paresseux qui leur faisait croire pendant très longtemps, que pareille fermeture serait fatale pour le Bénin. Et la moindre menace avait toujours vu mes Cousins feu KEREKOU, SOGLO et YAYI rappliquer dare-dare à AWONLI genoux à terre, dire" Egbami, Edakoun" au locataire d’Aso Rock en fonction, si ce n’est pas lui-même qui vient aux frontières ou à Cotonou faire de sévères admonestations ...

Mais on peut quand même se réjouir de l’avènement du Yoruba Asiwaju Bola Ahmed TINUBU, car les présidents Nigérians originaires du Sud Yoruba-Ibo comme lui, sont généralement plus accommodant avec le Benin, que ceux originaires du Nord Haoussa-Peul comme BUHARI

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que ce n’est pas parce que c’est un Yoruba comme Obasanjo qui est désormais aux commandes, que les Béninois vont se permettre de refaire des affaires genre HAMANI , vous êtes tous des pagailleurs !

