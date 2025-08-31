mardi, 2 septembre 2025 -

11517 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Contre les grossesses en milieu scolaire

BWAA sensibilise les apprenants au Ceg Sèmè-Okoun




Face au danger que représentent les grossesses précoces, l’ONG Bénin Women Alumni Association (BWAA), et ses organisations partenaires (Réseau des féministes du Bénin, JRA ONG, Enfants en joie, Héroïnes d’aujourd’hui, et autres), ont organisé une séance de sensibilisation à l’intention des élèves au Ceg Sèmè-Okoun, commune de Sèmè-Podji, le samedi 30 août 2025.

« Prévenir, c’est protéger l’avenir : Encourager la responsabilité individuelle et la connaissance de soi contre les grossesses non désirées en milieu scolaire », c’est la thématique au cœur de la seconde édition de la campagne « Zéro grossesse pendant les vacances » initiée par l’ONG BWAA.

Aux côtés des apprenants de Sèmè-Okoun le samedi 30 août, BWAA et ses partenaires ont édifié les jeunes adolescents sur les risques auxquels ils s’exposent en gérant mal leur sexualité. La séance riche et très instructive a permis aux apprenants venus nombreux, de mieux cerner les fondamentaux pour une santé sexuelle et reproductive responsable, qui leur évite toute grossesse précoce.

La présidente de BWAA, Mariane AZEHOUN a fait observer que c’est surtout après les vacances que beaucoup de jeunes filles ne reprennent plus les classes. Et ce, du fait des grossesses non désirées. L’objectif poursuivi à l’en croire, est d’amener ces apprenants à arrimer leur sexualité à leurs études.

En synergie avec les autres organisations, BWAA selon sa présidente, entend porter la thématique des DSSR afin que les jeunes soient informés et soutenus sur leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Pour y parvenir, il faudra d’après ses explications, informer les jeunes adolescents sur l’autonomie corporelle, la manière pour eux de faire valoir ce droit et le préserver.

Plusieurs panels de communication sur les thématiques telles que « Connaître son corps pour mieux se protéger : renforcer l’autonomie corporelle » ; « Ados responsables : les clés pour éviter les grossesses précoces » ; et enfin, « Renforcer le dialogue parents-adolescents pour prévenir les grossesses précoces », ont meublé les travaux de cette seconde édition de la campagne « Zéro grossesse pendant les vacances ».

Le dialogue parents-enfants, un impératif
Pour Raïssa Y. ZOUMENOU, représentante de ALJA Corporate, le dialogue parents-enfants pour prévenir les grossesses précoces, est une question capitale qui doit être abordée dans un climat de confiance permettant aux enfants d’exposer leurs préoccupations.
Examinant les déviances observées de nos jours en milieu scolaire, elle souligne que les parents doivent prendre leur responsabilité car, en cas d’échec, c’est la rue qui s’en occupe, alors que les informations provenant de la rue ne sont pas toujours vraies.

« L’enfant quitte d’abord une maison pour venir à l’école. Et déjà à la maison, si on ne parle pas du tout de sexualité, c’est déjà un problème », a souligné la présidente de BWAA, abordant la question du dialogue parents-enfants. L’objectif de BWAA, a-t-elle poursuivi, est de semer le dialogue parents-enfants. « Si le parent ne fait pas le premier geste, l’enfant peut poser des questions afin que les parents qui sont mieux outillés que ses camarades […], puissent vraiment lui donner les informations utiles ». A cet effet, la ligne d’écoute de JRA ONG leur a été notifiée afin de leur permettre d’appeler pour recevoir des informations utiles sur leur santé sexuelle et reproductive.

Cette seconde édition de la campagne « Zéro grossesse pendant les vacances », fait suite à une première édition organisée dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi. Le choix porté sur le Ceg de Sèmè-Okoun, s’explique par le taux élevé de grossesses non désirées dans l’établissement ces dernières années. Désormais mieux informés, les apprenants de ce collège pourront inverser la tendance et réussir sans anicroche, leurs études.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un Français retrouvé mort dans un hôtel à Kétou


30 août 2025 par Marc Mensah
Un ingénieur français a été retrouvé mort mardi 26 août dans sa chambre (…)
Lire la suite

Une jeune femme drogue un homme et le dévalise


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, les éléments du commissariat du 8e arrondissement ont (…)
Lire la suite

Tognifodé encourage les handicapés au SNAB


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des affaires sociales et de la microfinance a effectué une (…)
Lire la suite

Un camion chargé de charbon renversé sur la route


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce vendredi 29 août 2025 aux environs de 8h, un camion chargé de sacs (…)
Lire la suite

Une délégation béninoise à la prière du 8e jour au Nigéria


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation officielle composée de Bonaventure Coffi Codjia, (…)
Lire la suite

7 membres d’une famille arrêtés pour le meurtre de leur frère


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Gourémangou, un hameau situé dans la commune de Bassila, département (…)
Lire la suite

Le chauffeur d’un camion tué dans un accident


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Gnanhoun, une localité de l’arrondissement de Biro, commune de Nikki, (…)
Lire la suite

Le premier prêtre de Guézin a rejoint la maison du Père


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Abbé Simon Pedro Dossou, du diocèse de Lokossa n’est plus. Il a rejoint (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de moto


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont interpellé, mardi 19 août (…)
Lire la suite

Il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants


18 août 2025 par Marc Mensah
Au lendemain du drame survenu sur le fleuve Ouémé dans la commune de (…)
Lire la suite

Un blessé par balles sur le pont de Malanville


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouvel incident s’est produit, ce samedi 16 août 2025, sur le pont (…)
Lire la suite

9 rescapés et 45 morts à (Thio) Glazoué


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un bus de transport en commun a chuté au petit matin de ce dimanche 17 (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, (…)
Lire la suite

L’épouse d’Albert TEVOEDJRE inhumée le 23 août


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’épouse de feu Albert TEVOEDJRE, Isabelle Marie-Louise EKUE, décédée (…)
Lire la suite

Un individu battu à mort


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour s’être introduit dans la forêt de l’Office national de bois (ONAB) (…)
Lire la suite

Un taxi-moto se donne la mort par pendaison


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie (…)
Lire la suite

Les familles sommées de retirer les corps abandonnés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des (…)
Lire la suite

Une poissonnerie vidée de centaines de carcasses de poulets en putréfaction


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une opération d’évacuation de carcasses de poulets en putréfaction a (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires