BWAA sensibilise les apprenants au Ceg Sèmè-Okoun

Face au danger que représentent les grossesses précoces, l’ONG Bénin Women Alumni Association (BWAA), et ses organisations partenaires (Réseau des féministes du Bénin, JRA ONG, Enfants en joie, Héroïnes d’aujourd’hui, et autres), ont organisé une séance de sensibilisation à l’intention des élèves au Ceg Sèmè-Okoun, commune de Sèmè-Podji, le samedi 30 août 2025.

« Prévenir, c’est protéger l’avenir : Encourager la responsabilité individuelle et la connaissance de soi contre les grossesses non désirées en milieu scolaire », c’est la thématique au cœur de la seconde édition de la campagne « Zéro grossesse pendant les vacances » initiée par l’ONG BWAA.

Aux côtés des apprenants de Sèmè-Okoun le samedi 30 août, BWAA et ses partenaires ont édifié les jeunes adolescents sur les risques auxquels ils s’exposent en gérant mal leur sexualité. La séance riche et très instructive a permis aux apprenants venus nombreux, de mieux cerner les fondamentaux pour une santé sexuelle et reproductive responsable, qui leur évite toute grossesse précoce.

La présidente de BWAA, Mariane AZEHOUN a fait observer que c’est surtout après les vacances que beaucoup de jeunes filles ne reprennent plus les classes. Et ce, du fait des grossesses non désirées. L’objectif poursuivi à l’en croire, est d’amener ces apprenants à arrimer leur sexualité à leurs études.

En synergie avec les autres organisations, BWAA selon sa présidente, entend porter la thématique des DSSR afin que les jeunes soient informés et soutenus sur leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Pour y parvenir, il faudra d’après ses explications, informer les jeunes adolescents sur l’autonomie corporelle, la manière pour eux de faire valoir ce droit et le préserver.

Plusieurs panels de communication sur les thématiques telles que « Connaître son corps pour mieux se protéger : renforcer l’autonomie corporelle » ; « Ados responsables : les clés pour éviter les grossesses précoces » ; et enfin, « Renforcer le dialogue parents-adolescents pour prévenir les grossesses précoces », ont meublé les travaux de cette seconde édition de la campagne « Zéro grossesse pendant les vacances ».

Le dialogue parents-enfants, un impératif

Pour Raïssa Y. ZOUMENOU, représentante de ALJA Corporate, le dialogue parents-enfants pour prévenir les grossesses précoces, est une question capitale qui doit être abordée dans un climat de confiance permettant aux enfants d’exposer leurs préoccupations.

Examinant les déviances observées de nos jours en milieu scolaire, elle souligne que les parents doivent prendre leur responsabilité car, en cas d’échec, c’est la rue qui s’en occupe, alors que les informations provenant de la rue ne sont pas toujours vraies.

« L’enfant quitte d’abord une maison pour venir à l’école. Et déjà à la maison, si on ne parle pas du tout de sexualité, c’est déjà un problème », a souligné la présidente de BWAA, abordant la question du dialogue parents-enfants. L’objectif de BWAA, a-t-elle poursuivi, est de semer le dialogue parents-enfants. « Si le parent ne fait pas le premier geste, l’enfant peut poser des questions afin que les parents qui sont mieux outillés que ses camarades […], puissent vraiment lui donner les informations utiles ». A cet effet, la ligne d’écoute de JRA ONG leur a été notifiée afin de leur permettre d’appeler pour recevoir des informations utiles sur leur santé sexuelle et reproductive.

Cette seconde édition de la campagne « Zéro grossesse pendant les vacances », fait suite à une première édition organisée dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi. Le choix porté sur le Ceg de Sèmè-Okoun, s’explique par le taux élevé de grossesses non désirées dans l’établissement ces dernières années. Désormais mieux informés, les apprenants de ce collège pourront inverser la tendance et réussir sans anicroche, leurs études.

F. A. A.

31 août 2025 par ,