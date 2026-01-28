BRIGHT CANDLE SARL agréée pour la production de bougies à Sèmè-Podji

Le gouvernement a accordé l’agrément au régime A du Code des investissements à la société BRIGHT CANDLE SARL dans le cadre de son projet d’installation et d’exploitation d’une unité de bougies à Sèmè-Podji.

BRIGHT CANDLE SARL est agréée, en Conseil des ministres du 28 janvier 2026, au régime A du Codes des investissements pour son projet d’installation et d’exploitation d’une unité de production de bougies dans la zone industrielle de Sèmè-Podji.

L’implantation de cette unité industrielle devrait également contribuer à la création d’emplois directs et indirects, et à la dynamisation de l’activité économique.

