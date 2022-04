BRAVES MAIRES, QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS…

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec parfois des maires pagailleurs ! Tenez, lors de la passation de charges aux veinards de Secrétaires Exécutifs tirés au sort, qui ont gagné la gestion de l’Administration et des Finances de leurs cités, presque tous les édiles font assaut d’amabilité avec des déclarations de flamme administrative et de disponibilité renouvelée, le tout sur fond de chaleureuses félicitations brodées dans une ode enamourée à la Reforme pourtant si dessaisissante …

Emu devant tant de Républicanisme et de Progressisme, j’acclamais à tout rompre, les yeux embués de larmes entre deux rasades de Sodabi, ces braves maires verts et jaunes , tous mes neveux et nièces, quand un de leur cousin, hilare, vient me souffler que son Tonton Patou en fait, a donné toutes les chances de réussite à son affaire de Réforme de la Décentralisations, en prévoyant un audit de la gestion des maires avec l’arrivée de ces Secrétaires Exécutifs…Du coup on n’a pas encore signalé de cas de S E venus prendre service accompagnés de leurs marabouts ou de leurs pasteurs …Puisque des fois qu’il y a des diarrhées qui ne finissent pas ou des serpents plus ou moins imaginaires qu’on trouve plus souvent qu’à leur tour dans des bureaux …

Vous tous mes neveux et nièces, qui suggérez une supplication à adresser à Saint FADEC et à Sainte Reserve Administrative pour la tranquillité souhaitée à tous les maires fraichement désactivés de gestion, n’êtes que des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

