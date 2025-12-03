mercredi, 3 décembre 2025 -

Elections générales de 2026 au Bénin

Voici l’équipe de campagne du BR pour les législatives




Dans la perspective des élections législatives du 11 janvier 2025, le Bloc Républicain a officiellement dévoilé la composition de sa Commission nationale de campagne. Placée sous la coordination du président du parti, cette structure s’organise autour de cinq comités techniques : stratégie, logistique et matériel, organisation du scrutin, communication, ainsi que gestion du contentieux électoral. Cette décision, signée le 20 novembre 2025 par le président Abdoulaye Bio Tchané, définit l’architecture opérationnelle devant conduire le parti à cette nouvelle échéance électorale. Voici sa composition...

3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




3 nominations en Conseil des ministres


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 3 décembre 2025, des nominations (…)
Voici les grandes décisions du Conseil des ministres


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 03 décembre 2025, sous (…)
Les candidatures LD aux législatives dans les 24 CE


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) a positionné dans (…)
Liste de candidatures de FCBE aux législatives


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La liste de candidatures de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) (…)
Les listes FCBE, UP-R, BR, Moele-Bénin et LD validées pour les législatives


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Les listes définitives de candidature des partis aux élections (…)
Basile Ahossi du parti LD se positionne pour Wadagni


1er décembre 2025 par Marc Mensah
À quatre mois de la présidentielle, Léon Basile Ahossi député du parti (…)
FCBE, UP-R, BR, LD et MOELE-BENIN retenus pour les Législatives


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision en date du 26 novembre 2025, le président de la Commission (…)
Une tournée de vulgarisation de la Constitution en cours dans les communes


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de la révision de la Constitution adoptée le 15 novembre (…)
La diaspora salue la dynamique démocratique au Bénin


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le mouvement Bénin France Liberté, qui regroupe des militants et (…)
Liste du Bloc républicain pour les élections communales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bloc républicain (BR), l’une des deux grandes formations politiques (…)
Liste FCBE pour les élections législatives


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a soumis sa liste (…)
L’artiste Alèkpéhanhou, suppléant de Luc Atrokpo dans la 16e CE


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste (…)
03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Sodjinou et Nahum, ex députés LD sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du (…)
Les candidats BR et leurs suppléants par Circonscription électorale


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
Voici le spécimen du bulletin unique pour les élections communales


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis (…)
Les candidats invités au tirage au sort pour leur positionnement sur le (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale autonome (CENA), Sacca Lafia a (…)
Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont (…)
