Voici l’équipe de campagne du BR pour les législatives

Dans la perspective des élections législatives du 11 janvier 2025, le Bloc Républicain a officiellement dévoilé la composition de sa Commission nationale de campagne. Placée sous la coordination du président du parti, cette structure s’organise autour de cinq comités techniques : stratégie, logistique et matériel, organisation du scrutin, communication, ainsi que gestion du contentieux électoral. Cette décision, signée le 20 novembre 2025 par le président Abdoulaye Bio Tchané, définit l’architecture opérationnelle devant conduire le parti à cette nouvelle échéance électorale. Voici sa composition...

3 décembre 2025 par ,