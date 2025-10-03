BR et Moele-Bénin annoncent un accord législatif

Le Bloc Républicain (BR) et le Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-BENIN) s’apprêtent à signer un protocole d’accord en vue des élections générales 2026. L’annonce a été faite à l’issue d’une rencontre tenue, jeudi 02 octobre 2025, au siège du BR, à Cotonou.

La délégation de Moele-Bénin était conduite par son président, Jacques Ayadji. Elle a été reçue par Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain.

Dans un communiqué conjoint, les deux partis annoncent un accord législatif « imminent » en vue de mutualiser leurs forces pour mieux peser lors des prochains scrutins législatifs et communaux.

Le texte précisera les modalités de collaboration entre les deux formations. Il vise à « renforcer leur synergie et leur engagement commun au service du développement du Bénin », dans la continuité de la gouvernance initiée par le président Patrice Talon.

Le BR n’en est pas à sa première entente politique. Il a déjà scellé des accords avec l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et la Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

Pour Moele-Bénin, en revanche, ce serait une première incursion dans une alliance électorale à cette échelle.

Le parti de Jacques Ayadji veut franchir un cap. Il espère obtenir des sièges à l’Assemblée nationale et dans les conseils communaux à l’issue du double scrutin de janvier 2026.

La signature officielle du protocole est attendue dans les prochains jours.

M. M.

3 octobre 2025 par ,