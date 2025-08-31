BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni

Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 août 2025, le parti Bloc républicain (BR), s’est félicité du choix porté sur le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, pour porter la candidature de la mouvance présidentielle aux élections présidentielles de 2026 au Bénin. L’homme, selon la formation politique que préside Abdoulaye Bio Tchané, apparait comme l’un des mieux placés pour poursuivre et approfondir les actions de développement engagées depuis 2016. Les militantes et militants ont alors été conviés à se mobiliser autour de sa candidature.

Lire le communiqué du BR

31 août 2025 par ,