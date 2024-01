BONNE ANNEE !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon à l’orée de cette nouvelle année, au travers des effluves, je vous formule à vous tous chers Neveux et Nièces, mes vœux de bonne et heureuse année et de souhait de moins de pagaille ; même si pour ce dernier aspect je ne me fais pas beaucoup d’illusion. Plus 2026, années des élections générales, s’approchera moins vous serez susceptibles de sérieux et de sagesse …

Depuis quelques semaines où Patou, après avoir talentueusement driblé ses vis-à-vis envoyés dans le décor, a gardé la balle au pied en levant les yeux vers les buts adverses, mais ne tire pas et ne fait pas la passe, les gradins chauffent des deux côtés, et certains de ses adversaires commencent à l’accuser de chercher la faute, et même que leur capitaine le soupçonne de chercher une prolongation …

Bon j’arrête, vous mes Neveux et Nièces hilares , qui ricanez que reportage de foot et alcoolisme ne font pas bon ménage vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

2 janvier 2024 par