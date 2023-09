BOF ! UN OU DEUX DE PLUS ….

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que hier, jour de naissance du Prophète Mahomet, était chômé et férié au Benin, comme c’est le cas depuis 1990. Il est vrai que même en Terre Sainte, en Arabie Saoudite où il est né, cette journée n’est ni chômée ni fériée …

Mais la Conférence Nationale de 1990, face à la multitude des fêtes chrétiennes héritées du Colon, a dû faire un geste en rajoutant une fête aux Mahométans, un peu jaloux que les Chrétiens fêtent la naissance, les premières dents, les montées et descentes du Christ en passant par sa mort et sa résurrection

Mais vous mes Neveux et Nièces qui, guettez la prochaine Conférence Nationale pour obtenir un ou deux jours supplémentaires en plus du 10 janvier pour le Vodoun, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

