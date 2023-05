BOAD Titrisation clôture une opération de 150 milliards FCFA

BOAD TITRISATION, arrangeur de l’opération, a clôturé avec succès l’une des plus importantes opérations de titrisation lancée ces dernières années sur le marché financier de l’UEMOA, pour un montant historique de 150 milliards de FCFA (XOF) marquant ainsi un véritable intérêt des investisseurs pour cette opération inédite par sa structuration et par le montant recherché, lancée par un émetteur non souverain.

Le projet BOAD DOLI-P portait sur la titrisation des créances de la BOAD avec pour objectif d’optimiser le bilan de la banque afin d’augmenter ses capacités de financement des économies de l’UEMOA, sans recourir à son bilan. Le produit de l’émission sera utilisé par la BOAD pour financer le plan stratégique 2021-2025 “Djoliba”. Conformément à ce dernier, la BOAD a pris l’engagement d’être « la Banque de référence pour un impact durable sur l’intégration et la transformation de l’Afrique de l’Ouest ».

Pour les besoins de la réalisation de cette vision, la BOAD a retenu d’augmenter ses capacités de financement en ayant recours à la technique de la titrisation dont elle a contribué en 2010 aux côtés de la BCEAO et de l’AMF-UMOA à l’adoption du cadre juridique y relatif. Cette opération menée avec le concours d’un consortium composé de NSIA Finance – SGI Togo – IMPAXIS Securities comme co-chefs de file du syndicat de placement, marque une étape importante dans le développement des marchés financiers de la région, atteste de la grande expertise de BOAD Titrisation en la matière, et témoigne de la solidité de la BOAD en tant que référence en matière de financement du développement dans la région. BOAD Titrisation dont l’actionnaire principal est la BOAD permet à celle-ci de mobiliser des ressources à grande échelle pour financer les secteurs prioritaires dans la région. Cette opération est la première d’une série et annonce une nouvelle ère de financement pour la BOAD au profit des pays membres de l’UEMOA.

« Le succès de cette opération est d’abord celui des équipes à qui j’adresse mes vives félicitations. Elles ont travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs mois à la structurer et à la faire approuver par l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA », a déclaré Serge Ekué, Président de la BOAD, Président du Conseil d’Administration de BOAD Titrisation à l’annonce de la clôture de cette opération. Pour lui, c’est « une nouvelle étape de la dynamique que nous appelons de nos vœux qui est de trouver des mécanismes innovants de financement des projets de développement de nos états membres ». Cette opération, poursuit-il, en nous redonnant de la capacité bilancielle s’inscrit bien dans nos attentes ».

A propos de BOAD TITRISATION

BOAD TITRISATION a été créée en 2011 avec pour mission principale d’être un moteur de développement de la titrisation dans les pays de l’UEMOA. L’entité est une Société Anonyme au capital de 500 M F CFA dont la BOAD est le principal actionnaire (99,99%). Elle est la Première société à obtenir l’agrément de l’AMF UMOA en qualité de société de gestion de FCTC.

Source : communiqué de presse BOAD

