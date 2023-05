BIO TCHANE salue les mérites d’une figure emblématique de la lutte contre la corruption

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE a adressé un message de condoléances à la famille de la cheffe du 4e arrondissement de Ouidah, Anne Cica ADJAÏ, décédée mercredi 10 mai 2023 des suites d’un accident de circulation. Il a salué les mérites de la pionnière de la lutte contre la corruption au Bénin.

BIO TCHANE le cœur meurtri et plein de tristesse à l’annonce de la mort de Anne Cica ADJAÏ. Il l’a fait savoir à travers un message d’hommage et de condoléances à la famille de l’illustre disparue. « Cette disparition ne plonge pas seulement la commune de Ouidah dans l’émoi mais le Bénin entier », a fait observer le ministre d’Etat. Pour lui, Anne Cica ADJAÏ est l’une des femmes ayant marqué l’histoire économique du Bénin. « Ancienne conseillère technique du feu président Mathieu KEREKOU de 1996 à 2006 et cheffe de la cellule de moralisation de la vie publique pendant 10 ans, elle a été une figure emblématique de la lutte contre la corruption », a témoigné BIO TCHANE. Il n’a pas manqué de rappeler le parcours professionnel et riche d’expériences de la regrettée avec qui, il rappelle avoir eu le plaisir de travailler au ministère des finances sous le président Mathieu KÉRÉKOU (1998-2002). « Une très belle collaboration dont je garde de beaux souvenirs, car Anne Cica ADJAÏ était déterminée », a ajouté le ministre d’Etat saluant le parcours professionnel de Anne Cica ADJAÏ et son militantisme.

A la famille biologique, la famille d’origine et celle politique, le ministre d’Etat a présenté ses condoléances les plus attristées.

F. A. A.

