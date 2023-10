BIO TCHANE procède à l’installation officielle du Conseil d’Administration

Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE a présidé mardi 03 octobre 2023, les travaux de la 1ère session du Conseil d’administration du MCA-Bénin Régional. Les travaux de cette session ont été consacrés à l’installation officielle du Conseil d’administration, à l’adoption des statuts du MCA-Bénin Régional et d’autres documents fondamentaux.

Le 3e Compact Régional du MCA-Bénin est axé sur le secteur des transports routiers et comporte deux grands projets. Abdoulaye BIO TCHANE, président du Conseil d’administration du MCA-Bénin Régional, l’a rappelé mardi 03 octobre 2023 lors de la 1ère session du Conseil d’administration. Il s’agit selon le ministre d’Etat, du projet d’infrastructures du corridor Cotonou -Niamey avec deux autres composantes à savoir, la reconstruction de la section de route Bohicon - Dassa-Zoumè en 2 fois 2 voies, et la mise en place des réformes sur l’entretien routier. Le deuxième grand projet fait-il savoir, est celui de l’efficacité du corridor. Celui-ci comporte également deux composantes à savoir, l’amélioration des opérations du secteur de fret et l’amélioration des opérations douanières frontalières.

L’objectif de cette 1ère session qui a eu pour cadre le siège du MCA-Bénin à Cotonou selon une publication du gouvernement, est de permettre aux membres du Conseil d’administration de rentrer dans le vif de leurs actions spécifiques relatives au bon fonctionnement de l’entité responsable de la mise en œuvre de ce nouveau Compact. Le ministre d’Etat a invité à cette occasion, les membres à un engagement sans faille, afin qu’au terme du Compact, aucun centime ne retourne aux États-Unis d’Amérique.

Affiss BILEOMA, coordonnateur national de la Formulation, a rappelé au cours des travaux, l’accord de don signé le 14 décembre 2022 à Washington entre la République du Bénin et les États-Unis d’Amérique, représenté par le Millenium Challenge Corporation ( MCC). Il porte sur un financement de 202 millions de dollars US avec une contribution initiale du gouvernement du Bénin de l’ordre de 15,15 millions de dollars US.

La représentante de l’ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brinille ELLIS, le directeur résident du MCC, Christopher BROUGHTON, les 07 membres du Conseil d’Administration, les 03 observateurs permanents, ainsi que les membres suppléants, ont pris part à cette 1ère session.

F. A. A.

4 octobre 2023 par